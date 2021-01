Demande crédit auto

Pour trouver une voiture d'occasion : https://ftautomobile.ch/rachat-auto/

Pour obtenir un crédit pour une voiture d'occasion : https://www.credit-conseil.ch/fr/pret-projet/credit-auto.html

La première chose à faire est de recueillir des informations sur les voitures. Le conseil est de ne pas se presser pour choisir et donc acheter. Vous pourrez acheter des magazines automobiles, les parcourir et essayer de trouver le type de voiture que vous aimeriez le plus avoir. Faites une recherche sur le web parmi les différents sites des constructeurs automobiles, où vous trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin. Vous devrez également réfléchir à la somme que vous souhaitez dépenser. Ce n'est que si vous avez une idée claire que vous pouvez commencer à faire le tour des différents concessionnaires les plus proches de chez vous pour demander des devis. Vous pouvez également réserver un trajet afin de pouvoir tester la voiture que vous envisagez d'acheter, cela vous aidera à avoir des idées encore plus claires. Lorsque vous aurez choisi la voiture qui vous convient, parlez-en au concessionnaire de votre choix, qui vous donnera toutes les informations et les conseils nécessaires. Vous devrez également vous préoccuper de la question de l'assurance, qui n'est pas une mince affaire. S'il s'agit de votre première voiture, donc que vous n'avez jamais été immatriculé auparavant dans une compagnie d'assurance, vous devez garder à l'esprit que vous commencez à la dernière classe pour la prime annuelle à payer, et le chiffre sera supérieur à 1500 euros selon la province où vous habitez. Tous ces éléments devront être évalués avec le plus grand soin. Ultra suggestion est d'envisager l'idée d'acheter une voiture d'occasion, même si ce n'est que pour quelques milliers d'euros et de payer ensuite le double pour l'assurer. Une autre chose à considérer est que vous devrez payer la taxe routière annuelle, qui changera en fonction de la cylindrée de la voiture choisie.À ce stade, vous pouvez choisir la catégorie de la voiture. Le paysage des voitures est vraiment à couper le souffle, si vous voyez les publicités à la télévision, dans les journaux, et si vous faites le tour des concessions, vous pouvez admirer les derniers modèles des plus grands constructeurs automobiles et aussi de véritables bijoux. La liste est interminable, de BMW, Mercedes, qui parle de luxe de toute façon, jusqu'aux voitures de renom comme Fiat, Opel, Renault. En plus de ces véhicules tout-terrain, ceux-ci sont équipés de quatre roues motrices, d'une garde au sol considérable, d'une grande résistance structurelle et de boîtes de vitesses à engrenages. De plus, ils sont capables de se déplacer facilement sur tout type de fonds et aussi de traiter jusqu'à quatre-vingts centimètres de profondeur. Alors comment faire le bon choix en fonction de vos besoins ? Le goût personnel est sûrement le maître, il vous faudra donc choisir un modèle qui reflète votre style de vie. Si vous êtes célibataire, vous pouvez également choisir une voiture de sport, peut-être un coupé ou un cabriolet. Ces derniers ont un style de carrosserie à hayon ou à trois portes. Il s'agit notamment de voitures à deux ou trois portes, à deux ou trois places. Si, en revanche, vous avez une famille, peut-être même une grande famille qui se débat avec des poussettes, des landaus, vous pouvez choisir un break avec une carrosserie à trois ou cinq portes. Ce que vous devez surtout penser, c'est que la voiture que vous allez choisir doit être exclusivement fonctionnelle. Cela n'a pas de sens d'avoir une petite voiture sportive, si vous avez une famille et donc vous aurez besoin de beaucoup d'espace. Il n'est pas recommandé de choisir une voiture chère et sportive, si vous savez alors déjà que vous ne pouvez pas payer l'assurance.Pour conclure, après avoir choisi la voiture, il est essentiel de négocier le prix. Si la voiture que vous achetez est neuve, prenez des dispositions avec le concessionnaire. Obtenez des conseils sur les moyens de réduire le prix, en utilisant des rabais et des offres qui jouent en votre faveur. Il est évident que si vous voulez une voiture complète avec des options, le coût sera plus élevé. De nos jours, les choix pour l'achat d'une nouvelle voiture sont infinis, vous pouvez trouver de nombreux modèles, adaptés à tous les types de portefeuilles. Toutefois, si vous voulez faire un choix réfléchi, vous devrez bien réfléchir à ce que vous allez acheter. L'achat d'une voiture est d'une importance fondamentale pour voyager, se déplacer, s'amuser, travailler, mais en faisant le bon choix, le plaisir sera tout à fait mérité et apprécié. Une dernière suggestion valable est d'opter pour l'achat d'une voiture électrique ou hybride. Ces derniers modèles remplaceront bientôt les voitures traditionnelles. L'avantage de ces voitures est qu'elles ne polluent pas l'environnement. Le seul inconvénient est dû au prix, qui est encore élevé aujourd'hui. Si vous choisissez de vous procurer une voiture d'occasion, tenez compte des possibilités décrites plus haut. Enfin, contactez un garage qualifié de votre confiance et faites vérifier l'état du véhicule.Sites intéressants :