Demande de crédit auto en Suisse

Comment choisir la meilleure proposition de financement automobile

Les banques, les concessionnaires automobiles ou les sociétés de financement accordent un financement aux clients qui remplissent les conditions suivantes :

Résidence certifiée en Suisse. Il n'est pas indispensable d'avoir la nationalité Suisse.

Être majeur et ne pas avoir plus de 75 ans (non révolus) au moment du paiement du premier versement ;

Précisez le type d'activité que vous exercez (fonctionnaires, travailleurs permanents ou à durée déterminée, etc.) Il s'agit d'une exigence importante, qui influencera grandement l'évaluation par la banque de votre fiabilité et de votre capacité à honorer les versements ;

Les revenus perçus peuvent être utilisés pour déterminer le montant des mensualités à payer. En général, le rapport entre les mensualités et le revenu mensuel net ne doit pas dépasser 35 % ;

Numéro IBAN où les versements seront débités.

Ceux qui n'ont jamais fait de demande de financement automobile doivent savoir quelles sont les exigences et les documents nécessaires avant de faire une demande. Il est bon de le savoir à l'avance, non seulement parce qu'il est parfaitement inutile de postuler si vous ne remplissez pas les conditions requises, mais aussi pour une autre raison importante.Vous n'avez jamais fait de demande de financement automobile et vous n'êtes pas sûr de pouvoir obtenir un prêt ? Vous savez que le processus en soi n'est pas compliqué, mais il est important de comprendre les exigences, quel que soit le type de véhicule que vous achetez.Avant d'acheter une voiture à crédit, une fois que vous connaissez les conditions requises, vous pouvez choisir librement entre différentes offres en ligne, en comparant les devis et en vous concentrant sur la solution la plus pratique.Le rôle du garant : exigencesIl ne fait pas partie des exigences obligatoires, mais il est bien connu que le garant joue un rôle décisif dans l'octroi d'un financement. En cas d'insolvabilité, il sera responsable du paiement des échéances.Si le prêt est demandé par une personne sans emploi, le garant deviendra une personne importante pour l'obtention du prêt.En savoir plus : Crédit auto, acheter une voiture à crédit (inp-finanz-romandie.ch)