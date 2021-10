Demande de crédit en Suisse

Réputation de crédit. Le créancier est en mesure de disposer d'informations détaillées sur les bons antécédents de paiement du demandeur. Le délai de décaissement du prêt peut être plus long si la banque juge opportun de procéder à des investigations complémentaires.

La documentation fournie à l'établissement prêteur doit être exhaustive dans toutes ses parties. Il doit donner des informations précises sur le travail effectué et le salaire (ou la pension) perçu. Le fait de ne pas fournir tous les documents ou des données inexactes pourrait retarder le prêt.

Avec une sécurité financière derrière vous, le temps nécessaire pour obtenir le prêt peut être réduit.

Le montant du prêt est une autre variable qui détermine le temps nécessaire à l'obtention du prêt. Évidemment, plus le montant est élevé, plus les vérifications au nom de la société de financement seront détaillées.

Combien de temps faut-il pour approuver un prêt en ligne ?

Carte d'identité Certificat de résidence Situation familiale Bulletin de salaire des employés (ou pension)

La banque ou l'institution financière est l'entité à laquelle on s'adresse lorsqu'on veut obtenir un prêt ou un financement pour l'achat d'un bien durable ou non durable.La banque ou l'institution financière évalue soigneusement la faisabilité de la demande avant d'accorder le prêt. Cette évaluation se base sur les besoins du demandeur mais surtout sur sa capacité à rembourser le prêt en payant les échéances à temps. Les principaux facteurs évoqués sont les suivants :Le délai d'approbation d'un prêt peut souvent être réduit si vous optez pour un prêt en ligne.En choisissant une banque qui opère également via le web, vous n'avez pas besoin de vous rendre dans une agence pour demander un devis et remettre la documentation, mais vous pouvez le faire depuis le confort de votre PC ou de votre smartphone.Le temps nécessaire à la banque pour approuver un prêt dépend tout d'abord de la rapidité avec laquelle elle peut obtenir des informations sur la situation du demandeur. En général, les gens se tournent vers la banque lorsqu'ils veulent obtenir un prêt important ou un prêt immobilier. Compte tenu de l'importance du montant à débourser, la banque a besoin de plus de temps pour mener toutes les enquêtes nécessaires afin d'évaluer la fiabilité ou non du client.Ce dernier aura un avantage s'il présente une documentation complète, une éventuelle couverture financière et aussi, en dernier ressort, un garant pour signer la garantie. C'est le moyen le plus facile d'obtenir un prêt auprès des banques.Il convient de rappeler que les documents suivants sont nécessaires pour obtenir un prêt auprès de la banque :Si vous souhaitez offrir une garantie, vous devez présenter des documents supplémentaires qui peuvent accélérer l'octroi du prêt par la banque :Titres de propriétéRentes, le cas échéantEnfin, si vous demandez un prêt immobilier, vous aurez besoin des documents suivantsPhotocopie de l'accord d'achatCopie de l'acte certifiant son origineLe temps nécessaire pour obtenir un prêt de la banque dépend de l'intersection de toutes ces variables. On peut dire que le temps est inversement proportionnel aux garanties présentées : plus il y a de garanties, moins il y a de temps.