L'histoire des banques en 5 étapes

Source à voir pour en savoir plus : https://www.credit-conseil.ch/ Voici les jalons de l'histoire du secteur bancaire, ceux qui ont transformé les banques au fil des ans, jusqu'à aujourd'hui.AntiquitéLes Sumériens, les Grecs et les Babyloniens sont connus pour leurs magnifiques temples qui abritaient d'importants trésors. Mais tout le monde ne sait pas que les prêtres du temple avaient l'habitude de prêter le produit des offrandes des fidèles. Ils étaient également les gardiens des réserves d'or et d'argent, qui étaient également prêtées avec intérêt.Avec la naissance de l'argent, donc, la figure du changeur est née. Les trapeziti (appelés ainsi parce que la banque derrière laquelle ils exerçaient leur activité s'appelait, précisément, trapeza) travaillaient près des principaux lieux d'échange (ports et marchés), accordant également des prêts.Le Moyen ÂgeLe Moyen Âge a vu l'émergence de banques privées par des sociétés commerciales qui utilisaient leurs profits en prêtant de l'argent. Dans le même temps, la première forme de chèque a commencé à être utilisée : de véritables lettres de crédit qui évitaient de transporter de l'argent (aujourd'hui, on dirait du "cash"). Grâce à cette activité également, les premiers banquiers ont commencé à connaître un tel succès que leur fortune s'est accrue de plus en plus. L'une des plus importantes sociétés bancaires était la Banque des Médecins, dont les services s'étendaient, entre autres, à Nice, Genève, Tunis, Londres et Majorque.RenaissanceC'est à cette époque que la banque, telle que nous la comprenons aujourd'hui, est née. Le Banco di San Giorgio a été fondé au début des années 1400 pour gérer la dette publique. Mais c'est avec la Banque d'Angleterre, fondée en 1694, que l'établissement de crédit a commencé à financer les activités des commerçants, afin d'encourager le commerce.Dix-neuvième siècleAprès la révolution industrielle, il y a eu un besoin croissant de capitaux pour permettre aux nouvelles industries (y compris le textile et l'acier) de se développer. En même temps, il y a eu le phénomène de ce que l'on appelle le recouvrement bancaire : les banques se tournent vers une clientèle sélectionnée, appartenant à la haute société, dont le capital est géré par l'institution bancaire.Du XXe siècle à nos joursLa Grande Dépression de 1929 a influencé l'évolution du système bancaire. C'est au cours de ces années que la distinction entre les banques de dépôt et les banques d'affaires a été établie, ces dernières étant caractérisées par l'octroi de crédits à moyen et long terme. En outre, les banques centrales jouent un rôle de plus en plus important et les relations internationales entre les différentes institutions bancaires se développent. Ces dernières années, grâce à l'évolution technologique et à la mondialisation, l'histoire des banques a été marquée par de nombreuses innovations : banque sur internet, commerce, services de paiement en ligne directement depuis son compte.Parmi les innovations qui ont le plus transformé la manière dont les clients s'interfacent avec la banque, il faut également mentionner les applications bancaires innovantes intégrées aux commandes vocales et à la reconnaissance biométrique. Les nouveaux systèmes de paiement numérique, tels que Apple Pay, Samsung Pay et Google Pay, révolutionnent également la manière dont les gens transfèrent de l'argent à l'aide de leur smartphone.Voir aussi : https://www.academia.edu/57493151/Origine_de_la_monnaie