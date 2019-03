Déménagement By myself

Les entreprises elles-mêmes vous suggèrent d'obtenir un devis écrit, aussi détaillé que possible, énumérant tous les services offerts. (L'acompte n'est pas suffisant : il n'est pas valable comme contrat).

Vérifiez les garanties d'assurance qui vous sont offertes.

Si vous avez un peu de temps, vérifiez que l'entreprise est enregistrée auprès de la Chambre de Commerce (ou, s'il s'agit d'une coopérative, que ceux qui y travaillent sont bien membres).

Puis-je suivre les conseils de mes amis ?

Puis-je demander un devis ?

Combien ça coûte ?

Distance : Les entreprises de déménagement divisent les taux en tranches de kilométrage.

Pour réduire le coût, 'entreprise évalue la quantité d'objets à transporter et multiplie le chiffre par un coefficient d'autant plus élevé que la distance à parcourir est grande.

Volumes : le technicien ne mesure pas les volumes de vos meubles au centimètre près, mais simplement le nombre et le type de meubles, ou le type de pièce. Par exemple, les meubles de cuisine sont habituellement comptés comme 8 mètres cubes de matériau.

Déménager soi-même ?

Sites Internet de déménageurs à connaître d'après moi !

