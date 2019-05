Déménagement Lausanne

Une attention particulière aux médicaments et aux valeurs doit être portée avec vous.

Pour les médicaments, vérifiez les méthodes d'entreposage et gardez-les hors de la portée des enfants.

Réservez le plombier pour l'après-midi ou le lendemain du déménagement : les crochets à gaz pour le plan de travail de la cuisine, la chaudière, etc., si nécessaire, ne peuvent être fabriqués que par des entreprises ayant l'autorisation de le faire.

Les dernières boîtes contiendront le matériel urgent essentiel, donc précisez encore plus leur contenu ; elles serviront de trousse d'urgence pendant le déménagement.

Deux semaines avant le déménagement, commencez à consommer le congelé pour éviter d'avoir à jeter les choses que vous avez dans le congélateur.

Trois ou quatre jours avant, il est conseillé de commencer à manger le reste des aliments contenus dans le réfrigérateur afin de les nettoyer méticuleusement.

Retirez l'antenne parabolique (c'est l'une des choses les plus souvent oubliées).

Prévoyez une garderie et faites une ou deux copies des clés du nouveau domicile.

CONSEILS DE DÉMÉNAGEMENTUn des principaux conseils pour le déménagement que nous pouvons vous donner est de commencer un mois avant, de mettre dans des boîtes les choses que vous prévoyez que vous n'allez pas utiliser : la plupart des livres, services d'assiettes et verres, vêtements de la saison et de la saison précédente.Écrivez sur la bande qui ferme chaque boîte son contenu : une fois que vous arrivez à la nouvelle maison, il y a toujours besoin de quelque chose avant que vous ayez ouvert les boîtes, et ce détail vous sera très utile.