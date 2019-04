Déménagement parfait ?

Boîtes - évitez, si vous le pouvez, de recycler les boîtes des magasins ou de les demander en "prêt". Les boîtes usagées finissent inévitablement par se briser facilement et sont également de tailles différentes, difficiles à empiler et à transporter. Il serait préférable d'acheter de nouvelles boîtes et de les conserver, une fois libérées de leur contenu, pour le prochain déménagement.

Le ruban brun des emballages - est le meilleur pour fermer les boîtes, car il s'enlève facilement et assure en même temps une bonne étanchéité. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous équiper d'un distributeur spécial qui vous permettra de fermer les boîtes en un clin d'œil.

Film d'emballage - est le secret des entreprises de déménagement pour transporter plusieurs boîtes à la fois, mais aussi pour protéger les objets qui ne peuvent pas être mis dans des boîtes (par exemple, aspirateur). Il est également idéal pour renforcer les boîtes contenant des objets très lourds (pensez à celle qui contient la vaisselle...).

Plastique à bulles - les rouleaux de plastique à bulles sont le meilleur moyen d'envelopper les objets fragiles et de les empêcher de bouger pendant le transport.

Marqueurs - deux ou trois marqueurs de couleurs différentes vous aideront à écrire la pièce de destination des objets contenus dans chaque boîte.

Préparez la boîte et donnez-lui un nom en fonction de la pièce dans laquelle vous vous trouvez (ex. : cuisine 1).

Prenez l'article à emballer (par exemple, le mélangeur), enveloppez-le dans du plastique avec les bulles, placez-le dans la boîte et marquez-le dans votre inventaire : Cuisine 1, mélangeur.

Répétez l'opération avec les autres objets. À la fin, sous chaque case, il faut inscrire le contenu, par exemple :

Suivez les règles et déménagez sans stressRestez à l'écart des déménageurs improvisés. Il peut sembler qu'ils vous font économiser de l'argent, mais vous courez le risque de vous retrouver avec des meubles endommagés ou avec un voisin furieux pour les dommages causés par des gens inexpérimentés. Choisir une entreprise sérieuse et compétente peut faire la différence entre un déménagement en douceur et réussi et une odyssée sans fin d'événements imprévus.Même parmi les déménageurs sérieux, cependant, il peut y avoir d'importantes différences de prix et de service, en raison des différents équipements détenus par les différentes compagnies, de la distance, etc. La meilleure façon de trouver le service de déménagement qui vous convient le mieux est de comparer les devis des différents déménageurs de votre région et de choisir celui qui offre le service qui convient le mieux à vos besoins au prix qui convient le mieux à votre budget.Pour faire un bon coup, vous avez besoin de plusieurs objets, plus que vous ne le pensez. Aller à la recherche de ce dont vous avez besoin à la dernière minute n'est pas approprié. Voici une liste de ce dont vous aurez probablement besoin tout de suite :Le plus tôt tu commences à emballer tes affaires, le mieux c'est. En effet, comme les objets sont dans les boîtes, vous aurez de plus en plus de "marge de manœuvre". Vous serez plus à l'aise et vous aurez le temps de vous reposer et de vous détendre. Vous avez tout fait en vitesse ces deux derniers jours ? Ce n'est pas une bonne idée.Si vous avez le temps, faites un inventaire pièce par pièce de toutes vos affaires. Vous pouvez le faire :Cuisine 1MélangeurFouets électriquesMinipimèreThermomètre de fourEtcPendant le déménagement, il y a beaucoup de gens qui vont et viennent, la porte reste ouverte toute la journée, vous et votre famille serez occupés à suivre le travail des travailleurs et il est vraiment difficile de garder un œil sur le portefeuille ou le contenu du coffre-fort. Si vous en avez l'occasion, confiez vos objets de valeur à une personne de confiance et ne gardez pas plus d'argent comptant que nécessaire sur vous. Il en va de même pour les documents importants, les clés de voiture et tout ce qui n'est pas couvert par l'assurance.Cela peut paraître banal, mais il est toujours préférable d'emballer dans la même boîte les objets qui vont ensemble (par exemple, lampe de table et ampoules, tableaux et crochets à suspendre, etc...). De cette façon, vous n'avez pas besoin d'ouvrir deux boîtes pour utiliser cet objet immédiatement.C'est aussi une astuce qui peut faire la différence entre un déménagement réussi et une chasse au trésor sans fin entre des boîtes fermées. Une fois que tout est emballé, vous devrez nettoyer sous les meubles qui ont été déplacés par les déménageurs, même si c'est de façon sommaire. De plus, même si vous avez nettoyé dans les jours précédents, vous devrez faire le dernier nettoyage dans la nouvelle maison. Enfin, de nombreux objets doivent être époussetés avant de pouvoir être placés dans des boîtes.C'est une bonne idée d'avoir l'équipement de nettoyage à portée de main, dans une boîte séparée que vous garderez ouverte jusqu'au moment du déménagement dans votre nouvelle maison.Le mot d'ordre pour un mouvement parfait est la rationalité. C'est pourquoi il n'est pas très judicieux de mettre des sacs et des sacs dans des boîtes ou de les charger comme s'il s'agissait d'objets à transporter : ils sont beaucoup plus utiles comme conteneurs ! Elles sont également idéales pour transporter tout ce dont vous avez besoin dans les jours qui suivent immédiatement votre déménagement, comme la literie, les serviettes, la nourriture, les produits de soins personnels, etc. Mets-le dans ta valise !Ne planifiez pas d'activités sociales dans les deux jours précédant le déménagement. Ce serait un gaspillage inutile d'énergie qui vous ferait arriver au grand jour plus fatigué que vous ne le devriez. La fatigue, comme nous le savons, enlève la lucidité et pourrait frustrer tous vos efforts pour organiser le déménagement à la perfection.....