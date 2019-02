Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyant & Medium Belgique Développer son esprit Et si nous voulons développer des capacités supérieures, nous devons commencer par contrôler notre propre esprit. Nous devons l'occuper avec un peu de travail, au lieu de le laisser jouer son jeu comme il l'entend et laisser entrer toutes ces pensées qui ne sont pas du tout les nôtres et que nous ne voulons pas du tout. Avant que nous puissions faire le premier pas dans la direction d'une véritable clairvoyance entraînée, il ne doit pas être notre maître, mais notre serviteur, car c'est un outil que nous devrons utiliser, et il doit être à notre disposition et sous notre contrôle total.







Même maintenant, vous pouvez très bien vous concentrer si votre intérêt est vivement éveillé. Votre esprit est tellement absorbé que vous pouvez à peine entendre ce qu'on vous dit ou voir ce qui se passe autour de vous. En Orient, ils racontent l'histoire de courtisans sceptiques qui refusaient de croire que l'ascétisme pouvait être si occupé à méditer qu'ils ne remarqueraient pas l'armée qui passait quand ils étaient assis sous un arbre absorbé dans leurs pensées. Le roi qui était présent leur a assuré qu'il pouvait prouver la possibilité et l'a fait d'une manière vraiment orientale et autocratique. Il ordonna d'apporter de gros pots d'eau et de les remplir à ras bord. Puis il ordonna aux courtisans de les prendre un par un et de les porter ; ils devaient marcher dans les rues principales de la ville portant cette eau. Mais ils étaient entourés d'une garde royale avec des épées nues, et si l'un d'eux avait renversé une goutte, ils auraient coupé la tête de ce pauvre homme juste là. Dans la terreur, les courtisans ont commencé leur voyage, mais ils sont tous revenus en un seul morceau. Le roi leur sourit et leur demanda de lui raconter toutes les particularités de leur promenade et de décrire les gens qu'ils avaient rencontrés. Aucun d'entre eux ne pouvait même pas mentionner une personne qu'ils avaient vue, mais tout le monde était d'accord pour dire qu'ils étaient tellement occupés à s'occuper de leurs cruches débordantes qu'ils n'avaient rien remarqué d'autre. Alors, messieurs, répondit le roi, vous voyez que lorsqu'il y a assez d'intérêt, la concentration est possible.



Quand vous atteignez une telle concentration non pas sous la peur de la mort, mais de votre propre volonté, alors vous serez capable de passer à l'étape suivante de vos efforts. Je ne dis pas que ce sera facile - au contraire, c'est très difficile ; mais c'est faisable, parce que beaucoup d'entre nous l'ont fait. Quand votre esprit est devenu un outil de cette façon, essayez ce que nous appelons la méditation. Choisissez une heure fixe à laquelle vous ne serez pas dérangé ; un petit matin, si possible, est la meilleure heure à bien des égards. Ce n'est pas toujours facile pour nous maintenant, parce que la civilisation moderne a désespérément bouleversé notre journée, de sorte que midi n'est plus le milieu de la journée comme il se doit. Maintenant, après le lever du soleil, nous restons couchés dans notre lit pendant un long moment, puis nous restons debout longtemps après le coucher du soleil, gâtant nos yeux avec de la lumière artificielle. Choisissez quand même l'heure, et que ce soit la même tous les jours. Ne laissez passer aucun jour sans effort régulier. Vous savez qu'il est beaucoup plus efficace de faire quelques exercices physiques petit à petit, mais régulièrement, que de faire un effort intense un jour et de ne rien faire pendant une semaine. La régularité est donc importante dans ce cas.

Sites Internet intéressants : https://www.heuremiroir.com/voyance/ https://divinatoire.be/voyance/bruxelles/ https://www.evozen.fr/tirage-tarot-voyance La concentration est l'une des choses les plus difficiles pour une personne ordinaire parce qu'elle ne l'a pas pratiquée et qu'elle réalise à peine qu'il est nécessaire de le faire. Pensez à ce qui arriverait si vos mains vous contrôlaient aussi peu que votre esprit, si elles désobéissaient à vos ordres et évitaient ce que vous vouliez faire. Vous auriez décidé que votre paralysie et vos mains étaient inutiles. Mais si vous ne pouvez pas contrôler votre esprit, c'est dangereusement comme une paralysie mentale ; vous devez donc étudier avec lui jusqu'à ce qu'il soit entre vos mains et vous ne pouvez pas l'appliquer comme vous voulez. Heureusement, la concentration peut être pratiquée toute la journée, dans les affaires courantes de la vie quotidienne. Quoi que vous fassiez, faites-le à fond et fixez votre esprit dessus. Si vous écrivez une lettre, pensez à la lettre et à rien d'autre jusqu'à ce qu'elle soit terminée - elle ne sera mieux écrite qu'avec un tel effort. Si vous lisez un livre, réfléchissez et essayez de saisir pleinement la pensée de l'auteur. Sachez toujours à quoi vous pensez et pourquoi ; que l'esprit soit toujours dans le travail mental, ne le laissez pas oisif, car c'est dans ces moments oisifs que le mal entre.Même maintenant, vous pouvez très bien vous concentrer si votre intérêt est vivement éveillé. Votre esprit est tellement absorbé que vous pouvez à peine entendre ce qu'on vous dit ou voir ce qui se passe autour de vous. En Orient, ils racontent l'histoire de courtisans sceptiques qui refusaient de croire que l'ascétisme pouvait être si occupé à méditer qu'ils ne remarqueraient pas l'armée qui passait quand ils étaient assis sous un arbre absorbé dans leurs pensées. Le roi qui était présent leur a assuré qu'il pouvait prouver la possibilité et l'a fait d'une manière vraiment orientale et autocratique. Il ordonna d'apporter de gros pots d'eau et de les remplir à ras bord. Puis il ordonna aux courtisans de les prendre un par un et de les porter ; ils devaient marcher dans les rues principales de la ville portant cette eau. Mais ils étaient entourés d'une garde royale avec des épées nues, et si l'un d'eux avait renversé une goutte, ils auraient coupé la tête de ce pauvre homme juste là. Dans la terreur, les courtisans ont commencé leur voyage, mais ils sont tous revenus en un seul morceau. Le roi leur sourit et leur demanda de lui raconter toutes les particularités de leur promenade et de décrire les gens qu'ils avaient rencontrés. Aucun d'entre eux ne pouvait même pas mentionner une personne qu'ils avaient vue, mais tout le monde était d'accord pour dire qu'ils étaient tellement occupés à s'occuper de leurs cruches débordantes qu'ils n'avaient rien remarqué d'autre. Alors, messieurs, répondit le roi, vous voyez que lorsqu'il y a assez d'intérêt, la concentration est possible.Quand vous atteignez une telle concentration non pas sous la peur de la mort, mais de votre propre volonté, alors vous serez capable de passer à l'étape suivante de vos efforts. Je ne dis pas que ce sera facile - au contraire, c'est très difficile ; mais c'est faisable, parce que beaucoup d'entre nous l'ont fait. Quand votre esprit est devenu un outil de cette façon, essayez ce que nous appelons la méditation. Choisissez une heure fixe à laquelle vous ne serez pas dérangé ; un petit matin, si possible, est la meilleure heure à bien des égards. Ce n'est pas toujours facile pour nous maintenant, parce que la civilisation moderne a désespérément bouleversé notre journée, de sorte que midi n'est plus le milieu de la journée comme il se doit. Maintenant, après le lever du soleil, nous restons couchés dans notre lit pendant un long moment, puis nous restons debout longtemps après le coucher du soleil, gâtant nos yeux avec de la lumière artificielle. Choisissez quand même l'heure, et que ce soit la même tous les jours. Ne laissez passer aucun jour sans effort régulier. Vous savez qu'il est beaucoup plus efficace de faire quelques exercices physiques petit à petit, mais régulièrement, que de faire un effort intense un jour et de ne rien faire pendant une semaine. La régularité est donc importante dans ce cas.



Josie Bonet













Flashback : < > Zen Méditation Voyance Belgique ?