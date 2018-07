Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Devenir Medium ? La médiumnité est une faculté très spécifique de la voyance. Quand on pense voyance il ne s'agit pas que d'avenir mais bien souvent de passé. Beaucoup de personnes confondent médium et voyant. Un médium entre en contact avec toutes sortes d'entité et ne voit pas l'avenir mais le passé. Quand vous allez voir un service de voyance c'est plus pour chercher des réponses que de simplement avoir des informations sur votre avenir. Sachez en plus en lisant mon article !



Visualiser les images du passé et de l'avenir reste une expérience fascinante. percevoir des images qui nous donnent des informations sur le passé, et surtout sur l'avenir: voilà le talent des voyants et voyantes par excellence, celui dont tout le monde a entendu parler mais que bien peu d'entre nous ont expérimenté!



C'est ce talent qu'ont ou prétendent avoir la majorité des voyants professionnels. Un talent qui reste mystérieux aux yeux de la science humaine. Si l'on peut expliquer la télépathie, qui est une forme accentuée de sensibilité aux autres, la voyance défie les lois de la science, dans la mesure où elle permettrait de voir des événements qui n'ont pas encore eu lieu. Autrement dit, elle serait en contradiction avec le déroulement logique du temps.

Entraînement quotidien pour développer un don de medium ( cela prend du temps ! )

Pour vous préparer, vous devez d'abord affiner votre capacité à voir « en images ».

Exercice 1

Exercez-vous dix minutes par jour à visualiser une scène. Définissez un thème, un décor, les couleurs, les personnages, et construisez une véritable image intérieure, comme une photo.

Exercice 2

Apprenez à associer cette image avec d'autres sensations. Par exemple, sentez un parfum. Puis, en fermant les yeux, associez ce parfum à l'image, en faisant abstraction de l'environnement concret dans lequel vous vous trouvez.

Exercice 3

Lorsque vous parlez avec quelqu'un, contentez-vous d'une attention flottante, et essayez de vous concentrer sur des images intérieures. Une vision peut alors apparaître. Quand, grâce à ces deux exercices, vous arriverez à vous détacher du monde présent, réel, vous serez en mesure d'éprouver des phénomènes de voyance qui sont, ni plus ni moins, la disparition des notions de passé, présent et futur.

Est-ce dangereux?

Beaucoup craignent que ce don de voyance leur montre des événements douloureux à venir. Cela arrive en réalité très rarement. Car notre inconscient fait barrage aux images impressionnantes qui nous concernent. Même les médiums professionnels, qui peuvent voir des événements concernant les autres, ne réussissent pas à deviner leur propre futur.

Vous avez des capacités de médium ? Vous éprouvez souvent une sensation de déjà-vu quand vous arrivez dans un endroit inconnu et des images arrivent sans que vous puissiez les arrêter ? Le soir, au coucher, vous revoyez votre journée en images, comme un film et vous voyez des détails non vu au moment des événements. Il vous est arrivé sans possibilité d'arrêter le phénomène, en pariant avec quelqu'un, de le voir plus jeune, vivant une scène qu'il a effectivement vécue et que ignoriez totalement. Vous vous rappelez facilement des visages mais peu des noms des gens que vous voyez. En imaginant ce qu'il se passera demain, il vous arrive de voir des scènes se mettre en route toutes seules ! Si l'on vous parle d'un pays étranger, il vous arrive de visualiser des scène guerre, émeutes qui se produisent peu après_ Vous visualisez parfois en vous réveillant une situation que vous vivez ensuite dans les heures d'après ou dans la journée. Quand vous téléphonez a quelqu'un, vous avez la sensation de voir en image la personne alors que vous entendez uniquement sa voie. Quand vous voyez un objet ancien dans une brocante ou dans un marché, il vous arrive d'y associer des images et des films qui se déroulent sous vos yeux ! https://destin.ch/voyants/isabelle/

