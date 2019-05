Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Devenir Tarologue ? Ok, j'ai acquis quelques livres de Tarot, est-ce juste une question d'apprentissage par coeur et c'est tout ?



Non, bien sûr que non.... Chaque Arcane a une signification, mais le Tarot n'est pas mathématique. N'oublions pas que l'étude du Tarot cherche à développer votre propre clairvoyance. Et pour cela, une fois que vous connaissez les significations de base, vous devez commencer à concentrer votre clairvoyance avec eux.







Cet exercice commence lorsque nous nous couchons, déjà détendus au lit, avec l'esprit concentré et centré, comme nous l'avons appris auparavant. Nous devons prendre l'Arcane et l'élever au niveau de nos yeux, et avec notre regard fixé sur lui, essayer de déchiffrer seulement avec nos critères, différentes significations que nous lui donnerions, avec notre vision personnelle, car tout ne vient pas dans les livres. Parfois, on y découvre des détails nouveaux et très intéressants.



Après avoir passé un certain temps avec notre lettre et l'avoir très bien visualisée, nous la gardons face vers le haut, sous un petit côté de notre oreiller. Donc pendant 3 nuits. Le matin, nous l'avons laissée sur le dos sur la table de nuit, en attendant notre prochain contact, pour le même exercice.



Il nous faudra 66 jours pour bien connaître les Arcanes, mais après cette expérience, il est certain que nous pouvons maintenant formaliser notre premier tirage.



Apprendre les tirages du Tarot



Comme vous pourrez voir si vous y êtes initié, l'étude du Tarot est passionnante. Pouvoir canaliser sa propre vision et découvrir comment les cartes du Tarot peuvent vous montrer la réalité d'une manière aussi profonde est une expérience qui ne peut vous laisser indifférent. Ceux d'entre nous qui s'y consacrent d'une manière sincère et honnête se sentent profondément bénis par un don qui nous permet d'aider les autres dans le besoin.



La vision est un don que nous devons partager, car elle permet à de nombreuses personnes d'affronter un avenir incertain avec la confiance d'avoir analysé en profondeur leur situation et pris les meilleures décisions possibles. Nous essayons d'éviter les souffrances inutiles dans les moments difficiles, qu'y a-t-il de plus beau ?



