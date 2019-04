Différence entre medium et voyante ?

Voyant, voyante pourquoi ?

Medium entre quoi et quoi ?

Sites Internet pour en Savoir plus :

La clairvoyance est la capacité de percevoir ce qui est hors de portée de notre regard. Il fonctionne à la fois dans l'espace et dans le temps et on pourrait définir le lien entre la présence physique (qui peut être la personne qui subit une lecture ou un objet) et ce qui est défini comme "externe", c'est-à-dire le passé, le présent, le futur. Bref, le clairvoyant est la personne capable de mesurer l'existence qui dépasse les limites de notre corps, ce que Platon appelle "le char ailé de l'âme".L'individu, qui l'a, a la capacité de percevoir les émotions (une sorte d'empathie), les situations qui se sont déjà produites, qui se produisent maintenant ou qui se produiront dans l'avenir. Le voyant perçoit la vie de la personne qui le consulte : ses sentiments, ses émotions, les influences qui l'entourent, la vie familiale, les amis et, comme dans votre cas, l'environnement de travail. Cette "seconde vision" (je ne comprends pas un autre terme) est souvent spontanée, mais la volonté de la personne qui la possède est un fait très important pour son utilisation. Cette faculté peut être transmise héréditairement comme n'importe quelle autre qualité, cependant, une bonne éducation peut conduire une personne à devenir plus réceptive aux prémonitions et plus attentive à ses propres idées. Bref, c'est l'une des nombreuses facultés latentes qu'un individu peut développer en se connaissant mieux !Le médium, en revanche, est une personne particulièrement sensible et réceptive, capable de se faire entendre, en état de transe ou d'éveil, des entités appelées. Un exemple ancien de médium peut être donné par les chamans qui sont constamment entrés en contact avec le monde des esprits, par exemple par la consommation de drogues (comme le champignon peyote) qui leur permettaient d'améliorer leurs capacités sensorielles, ou par des rêves ou des visions soudaines. Dans les temps modernes, un médium, tombant en transe, est visité par l'âme d'un défunt qui s'exprime par la voix du médium lui-même, parfois profondément modifiée.Cela dit, je pense que la seule différence entre médium et clairvoyant est seulement au niveau du bénéfice que l'on peut tirer de l'utilisation de cette sensibilité, ou "puissance", latente en chacun de nous.