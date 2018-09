Divination et voyance : quel est la différence ?

Longtemps les gens ont mélangé ces deux termes. Avant dans l’ancienne époque, on avait l’habitude de voir certaines personnes mélanger la voyance et la divination. Aujourd’hui nous allons vous éclairer la dessus en quelques lignes afin que vous soyez informé de toutes choses qui lie ces deux termes. Il y a bien un différence entre la divination et la voyance.





La Divination d'après le dictionnaire, on dit ‘’ divinitus ‘’ en grec. Et son participe passé c’est divino qui signifie ‘’ deviner’’ devin et ciel. C’est une science qui est beaucoup relier avec la divinité. La divination est une science qui englobe en même temps des techniques de divination comme la médiumnité , la voyance qui parle de l'énergie, en tout c’est la recherche d’une réponse à une question. Si on veut le dire autrement, c’est plutôt la réponse à un problème posé.



La divination est l'interprétation des augures, au travers de la compréhension, de la connaissance des symboles, des archétypes, des associations, des analogies, du totémisme.