Douleurs après l'augmentation mammaire

Considérations générales

Il est clair qu'il y aura de la douleur après l'augmentation mammaire pendant au moins les trois ou quatre premiers jours. De nombreux patients signalent une intensité de six sur dix sur une échelle de douleur. Les patients qui ont subi ce type d'intervention chirurgicale commentent normalement leur expérience et la première chose qu'ils expliquent est l'apparition d'une douleur assez intense au cours des premiers jours, ainsi que la difficulté de bouger pendant les deux ou trois premiers jours et l'inconfort que cela entraîne. Beaucoup de gens suggèrent que l'opération ne devrait pas coïncider avec les menstruations, car les mouvements nécessaires pour nettoyer la zone intime sont très gênants.Après ces jours-là, il se peut que vous ressentiez une douleur aiguë ou des sensations de brûlure, mais la douleur diminue chaque jour. Lorsque la chirurgie de pose de l'implant est sous-musculaire, les inconforts sont plus persistants que lorsqu'elle est sous-faciale ou sous-glandulaire.Cette douleur après l'augmentation mammaire peut être traitée avec des médicaments appropriés pour la maintenir à un niveau acceptable pendant que la patiente se rétablit à la clinique. Au retour à la maison, la patiente doit suivre un protocole médicamenteux avec des agents apaisants afin qu'elle puisse se reposer, ce qui est la chose la plus importante et que le corps récupère les énergies dépensées et que le processus de guérison et de récupération soit réalisé le plus tôt possible.En savoir plus : http://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-des-seins/augmentation-mammaire/