Durée de l'opération d'augmentation mammaire

Combien de temps dure l'opération d'augmentation mammaire ?

La chirurgie peut prendre une ou deux heures.Type d'anesthésie : anesthésie générale et anesthésie locale avec sédation sont utilisées pour que le patient reste conscient mais détendu. Le choix du type d'anesthésie utilisé pendant l'intervention se fait en tenant compte des souhaits du patient et de la volonté du médecin.La patiente devra rester à l'hôpital pendant 24 heures après l'opération, car il fera l'objet d'une surveillance constante afin de prévenir toute complication médicale. De plus, le patient devra rester au repos pendant deux jours après l'opération et ne pourra pas se laver avant le troisième jour. Le chirurgien prescrira des analgésiques pour soulager la douleur, ainsi que des antibiotiques et des anti-inflammatoires pour éviter les infections et l'enflure dans la zone opérée.Il est nécessaire que la patiente reste au repos, qu'elle ne fasse pas de mouvements inutiles et soudains avec ses bras pendant quelques semaines après l'opération. Les massages sont recommandés pour éviter les complications, et l'exposition au soleil n'est pas recommandée pendant quelques semaines. Le retour au travail sera généralement très rapide, en termes de jours.Femmes aptes à la chirurgie d'augmentation mammaire :Chaque année, de nombreuses femmes décident de subir une chirurgie d'augmentation mammaire, car c'est une opération absolument sûre. Néanmoins, de nombreuses personnes recherchent des informations sur les cliniques d'augmentation mammaire afin de vérifier si elles répondent à certaines exigences minimales, que nous allons maintenant voir en détail :Les massages sont recommandés pour éviter les complicationsÀ ce jour, il n'existe pas de modèle unique à suivre pour les femmes avant de subir une chirurgie d'augmentation mammaire, tel qu'il est défini par leur patiente, en fonction de leur état de santé. Les hôpitaux sont responsables de la réalisation des examens indiqués par le médecin, qui déterminera si la patiente est apte ou non à recevoir des implants mammaires. Les résultats des examens confirment si le patient peut avoir des problèmes d'anesthésie pendant l'intervention.Si le patient a un problème, le médecin lui expliquera que l'opération n'est pas possible en raison des risques encourus. Normalement, les spécialistes devraient porter une attention particulière aux patients souffrant de problèmes résultant de l'hypertension ou de problèmes cardiaques graves qui sont dangereux pour l'utilisation de l'anesthésie, qui est essentielle pour la chirurgie d'augmentation mammaire.En ce qui concerne l'âge minimum, pour subir une chirurgie d'augmentation mammaire à Bologne, il est recommandé que la patiente soit âgée d'au moins 18 ans, car à cet âge son sein s'est déjà développé et ne grandira plus naturellement. D'autre part, les femmes de plus de 35 ans doivent effectuer des tests pour écarter la présence de kystes dans les seins, ainsi que le cancer du sein et toute autre anomalie, surtout si le patient a des antécédents familiaux de cancer du sein.L'augmentation mammaire chez les mineures n'est permise qu'avec le consentement des parents, mais il n'est pas conseillé aux parents d'autoriser la chirurgie à moins qu'ils ne soient confrontés à un grave problème esthétique dû à des anomalies génétiques dans le sein. D'autre part, il n'y a pas d'âge maximum pour la chirurgie d'augmentation mammaire, car tout dépend de l'état de santé de la patiente. Il s'agit d'une opération qui ne nuit pas à l'allaitement d'un futur bébé.