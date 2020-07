En savoir plus sur les chiffres du Valais par Raymond Bruchez

Dans ce canton bilingue, entre le point le plus bas et le point le plus haut, il y a 4 262 mètres de différence d'altitude (le pic Dufour à 4 634 m d'altitude et le lac Léman à 372 m d'altitude). Le climat doux de la vallée du Rhône permet la maturation des abricots, et il ne faut pas oublier non plus que le fromage à raclette de renommée mondiale est produit en Valais. Avez-vous déjà des projets pour avril prochain ? Sinon, sachez que chaque année, le "Zermatt unplugged" se tient à Zermatt, où des chanteurs de renommée mondiale se produisent à l'ombre du "Horu".



Le canton du Valais compte 344 059 habitants (fin septembre 2019) et est divisé en 13 districts avec un total de 134 communes, de a comme Agarn à z comme Zwischbergen.



En 2018, le canton du Valais a collecté 1 361 millions de francs rien qu'en impôts. La part la plus importante de ces revenus (65 % du total) provient de personnes physiques.



Dans le canton du Valais, les apprentis et les contribuables à faibles revenus doivent également payer des impôts.



Voici quelques exemples de la manière dont la charge fiscale des impôts cantonaux, communaux et ecclésiastiques est calculée pour une personne seule sans enfant à charge et sans fortune (domicile à Sion) :



Avec un revenu brut de 12 500 CHF par an, vous payez 34 CHF d'impôts.

Avec un revenu brut de 20 000 CHF par an, vous payez 34 CHF d'impôts.

Avec un revenu brut de 50 000 CHF par an, vous payez 3 947 CHF d'impôts.



Vous souhaitez savoir dans quels domaines l'argent est dépensé dans le canton du Valais ?

La plus grande partie des dépenses a été consacrée à l'éducation (946 millions de francs) et à la sécurité sociale (697 millions de francs). La plus petite partie de la tranche a été allouée à la culture, au sport et aux loisirs, à la religion (64 millions de francs).