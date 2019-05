Encore des questions et réponses sur l'assurance vie

EST-IL OBLIGATOIRE DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE VIE AVEC L'HYPOTHÈQUE ?

L'ASSURANCE VIE EST-ELLE PLUS CHÈRE DANS UNE BANQUE OU UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE ?

DOIS-JE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE AUPRÈS DE MA BANQUE ?

Non. Aucune loi ne vous oblige.La loi vous dit que pour conduire un véhicule, vous devez avoir une assurance responsabilité civile, car vous pouvez causer des dommages à autrui, à un piéton, à un autre conducteur... Par contre, lorsque vous demandez un prêt, aucune loi ne vous oblige à assurer votre vie.Mais c'est idiot de ne pas le faire.Et si tu meurs ? La dette hypothécaire ira à vos héritiers, qu'il s'agisse de vos enfants, de votre conjoint, de vos parents, d'une sœur... Sont-ils capables de payer votre maison ou allez-vous ruiner leur vie ?À moins que vous ne soyez seul sur la planète Terre et que vous ne vous en fichiez si vous mourez, parce que personne n'héritera de vos biens ou de vos dettes, vous devriez souscrire une assurance vie.Gardez à l'esprit que la banque ne veut pas de votre maison, elle veut que vous lui rendiez l'argent qu'elle vous a prêté, comme il est logique. Son métier n'est pas d'avoir des milliers de maisons, c'est d'avoir des milliards. Il vous demandera probablement de souscrire une assurance vie avant de vous prêter l'argent dont vous avez besoin.C'est la seule façon de s'assurer que, même si vous mourez, il récupérera ce qu'il vous a prêté.Dans une banque. Sans aucun doute.Une étude comparative des primes d'assurance vie a révélé qu'il est possible d'économiser entre 25% et 40% en moyenne en souscrivant une assurance auprès d'une compagnie d'assurance plutôt que de sa banque. Dans certains cas, le rapport détecte jusqu'à 22 % de baisse des prix chez les assureurs par rapport aux banques.C'est logique. Votre banque n'est pas une compagnie d'assurance et les taux d'intérêt sont très bas. Il doit être financé d'une façon ou d'une autre..., mais vous ne voudrez peut-être pas qu'il soit financé à vos frais.Si vous choisissez d'épargner vous-même plutôt que votre banque, vous feriez mieux de souscrire votre assurance vie auprès d'une compagnie d'assurance.Un courtier d'assurance pourra vous offrir les meilleurs prix de chaque compagnie selon vos besoins.Ce n'est pas obligatoire.La loi vous protège si vous ne voulez pas souscrire d'assurance vie auprès de votre banque et préférez le faire dans n'importe quelle compagnie d'assurance. La banque peut assortir ses conditions, par exemple vous dire qu'elle vous pénalisera d'un intérêt plus élevé si vous ne souscrivez pas l'assurance auprès d'elle. C'est leur droit : qui paie les règles. Mais faites le calcul, c'est probablement moins cher de souscrire une assurance auprès d'une compagnie d'assurance.Avec les taux d'intérêt sur le terrain et les rendements auxquels sont confrontées de nombreuses banques pour leurs mauvaises pratiques, la meilleure façon pour les banques de retirer de l'argent est de vous vendre une assurance. Et, comme vous l'avez peut-être remarqué, les banques sont folles de vendre des assurances.Il y a des pratiques abusives, comme vous facturer la prime d'un coup incluse dans l'argent que vous empruntez pour l'hypothèque, ou exiger que vous soyez avec eux pendant toute la durée du prêt. Attention, parce qu'il y a des gens éthiques dans les banques, mais il y a aussi des gens qui ne le sont pas, comme partout ailleurs.Ce qui est clair, c'est qu'en moyenne, votre assurance auprès de la banque sera 40 % plus chère que celle d'une compagnie d'assurance. Vous verrez s'il vous convient de l'accepter, de vous lever ou de changer d'entité.