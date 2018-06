Esotérisme ? une solution à la vie de tous les jours ?

Le monde a toujours été ésotérique !

Voir notre bibliothèque dédiée : http://voyante.ch/esoterisme



Stella Stella

Avec cette affirmation je rebondis sur la prophétie des Andes magnifique livre qui explique très bien que aujourd'hui en 2018 nous sommes la résultante de tout ce qui à été avant nous. Un jour l'église catholique a classé et répertorié tout un tas de pratiques qui méritaient d'après elle d'être réprimandées et punies de mort. Dans le monde tout à toujours été question de pouvoir que peu de monde ont sur beaucoup d'autres. Ce pouvoir fixe les personnes hommes ou femmes sur une vie rétrécie et incapable de donner cette aspiration au bonheur que nous avons encore du mal à définir.L'église catholique nous a aussi donner en héritage l'idée que tout ce qui était avant nous était plus petit que nous, moins important que nous. Quel belle manière de manipuler son monde ! Aujourd'hui en 2018 les jeunes ont beaucoup tendance à penser que les anciens ne sont que des anciens alors qu'ils détiennent une expérience bien utile pour aller plus loin. Est-ce dans cette idée que Macron en France est devenu le plus jeune président ?Je participe à un beau projet qui veut pouvoir donner à tout le monde les moyens d'être maître de sa vie. Dans le lien que vous trouverez en bas de ma rubrique vous trouverez le début d'une bibliothèque nous servant à montrer notre vocation de voyantes. Mon équipe et moi même écrivons fréquemment pour partager nos connaissances. Nous pensons tous et toutes que quand on maîtrise bien un domaine il faut en parler ! Vous trouverez ainsi sur notre site des articles pointus sur bien des domaines allant des Tarots de Marseille au pendule en passant par la voyance flash ou encore le travail avec l'arbre généalogique. Nous aimons ce que nous faisons et sommes certains et certaines avec le projet voyante.ch de pouvoir faire un maximum de bien autour de nous à un maximum de monde.Nous nous voulons ouverts sur le monde et notre équipe n'hésite pas à laisser d'autres sites internet s'exprimer par cette rubrique. Chacun et chacune reste responsable de ces propres écrits mais rien n'est du au hasard dans la vie.