Est-ce que je suis medium ?

Et comment puis-je savoir par où commencer ?

Ok, je suis aussi attiré par le Tarot. Quel est le meilleur jeu ?

Et moi, comment savoir si je suis médium ?Posez-vous quelques questions :Ai-je déjà rêvé de quelque chose qui s'est passé ?Est-ce que je "frappe" des choses que les autres ne voient pas venir ?Est-ce que je sens que mon intuition est toujours comblée ?Est-ce que je ressens des sensations étranges qui me mettent en garde contre les dangers ?Quand quelque chose d'important arrive autour de moi, je pense....Tu savais que ça allait arriver ?Est-ce que je ressens une sensation d'énergie particulière lorsque je touchecertaines personnes ?Ai-je besoin d'aider beaucoup de gens parce queAi-je remarqué ce qui ne va pas chez lui ?Est-ce que je vois souvent des gens en couleur, et en eux je remarquevos problèmes ?Sages et Tarot Il y a différentes mangues.... Les plus courantes sont le Tarot et les cartes espagnoles. Les deux sont excellents et peuvent être complémentaires l'un de l'autre. Personnellement, je préfère les Cartes de Tarot, car elles m'aident à analyser des situations concrètes en profondeur et à mieux saisir ma capacité de clairvoyance. Ils sont magiques, ils me donnent vraiment une vue presque parfaite des situations que j'ai besoin de voir. Vraiment, c'est tellement incroyable et beau de voir à quel point ils peuvent vous apprendre la vie, que je ne cesserais jamais de travailler avec eux. Quelqu'un qui possède le don de la clairvoyance peut voir avec n'importe lequel d'entre eux.C'est aussi une affaire personnelle. Toutes les cartes de Tarot sont similaires, mais, pour une raison ou une autre, certaines nous "appellent" plus que d'autres. La réponse est : celui que vous sentez le mieux vous aide à interpréter les situations. Pour commencer, le Rider Waite est généralement recommandé, car les archétypes représentés dans les Arcanes, majeurs et mineurs, ont des dessins très détaillés, qui aident à se rappeler les différentes significations des cartes. Avec le temps, comme une certaine maîtrise s'acquiert dans le sens des cartes de Tarot, le détail des dessins n'a plus d'importance, et l'artiste du Tarot choisit la conception du jeu qui l'aide le plus dans son interprétation. L'important, c'est que vous remarquiez vraiment que ces cartes vous parlent comme vous le demandez.