Expert CECB

fournir des informations claires et transparentes sur la qualité énergétique des bâtiments grâce à un système de classification spécifique

promouvoir l'efficacité énergétique en identifiant des méthodes de calcul de la performance énergétique des bâtiments.

Le CECB est un certificat établi par un technicien qualifié lors d'une inspection du bâtiment qui vous permet d'avoir toutes les informations sur la façon dont un bâtiment a été construit en termes d'isolation thermique et de consommation d'énergie.

Il s'agit, selon la réglementation en vigueur, d'un document obligatoire à fournir à l'acheteur ou au locataire en cas d'achat et de vente de biens immobiliers et pour la location d'immeubles entiers. Une copie du CECB doit être jointe au contrat.



Le CECB a un format standard valable dans tout le pays et est structuré de manière à fournir des informations simples et claires sur l'efficacité, la performance et les exigences énergétiques des bâtiments et des systèmes de chauffage.



Un CECB correctement rédigé fournit les informations suivantes :

la performance énergétique globale, tant en termes d'énergie primaire totale que d'énergie primaire non renouvelable, au moyen des indices respectifs la classe énergétique déterminée par l'indice global de performance énergétique, exprimée en énergie primaire non renouvelable la qualité énergétique du bâtiment (indices de performance thermique utiles pour la climatisation hivernale et surface solaire équivalente et transmission thermique périodique) des valeurs de référence, telles que des exigences minimales en matière d'efficacité énergétique les émissions de dioxyde de carbone les indices de performance des énergies renouvelables et non renouvelables et l'électricité exportée la quantité annuelle d'énergie consommée par vecteur d'énergie la liste des services énergétiques avec les efficacités correspondantes des recommandations pour améliorer l'efficacité énergétique avec des propositions de mesures les plus significatives et les plus rentables





