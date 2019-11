Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Le courrier des Lecteurs Fillers L'acide hyaluronique, la substance la plus complète et la plus utilisée au monde, est une substance naturellement présente dans le derme, un composant important de la structure de la peau. C'est grâce à cet acide que la peau obtient ses caractéristiques d'élasticité et de résistance ; cette substance joue également un rôle de première importance dans l'hydratation et la protection de la peau. Avec l'âge, les niveaux présents dans le derme diminuent naturellement, et c'est ce qui conduit les femmes et les hommes d'aujourd'hui à s'intéresser aux traitements de médecine esthétique liés à l'acide hyaluronique.









L'absence totale d'antigénicité et d'immunogénicité rend l'acide hyaluronique absolument biocompatible et facilement absorbé. En particulier, l'acide hyaluronique ne nécessite pas de test d'allergie, il donne à la zone traitée une forme naturelle et est naturellement réabsorbé en quelques mois, contrairement à d'autres charges qui ont des résultats permanents et peuvent provoquer des réponses indésirables.

Quels sont les traitements pour lesquels il est utilisé ? Correction du volume et du contour des lèvres - Grâce à l'acide hyaluronique, les rides verticales autour de la bouche peuvent être éliminées efficacement.

Il est également très efficace comme traitement pour rendre les lèvres charnues, un thème très cher au monde féminin.

Correction des rides autour des yeux, des rides d'expression, des pattes d'oie - les pattes d'oie sont un défaut très présent sur le visage des hommes et des femmes. L'acide hyaluronique réduit efficacement la visibilité de ces rides formées par une expression faciale excessive.

Remodelage du visage et exaltation de sa beauté

Remplir et corriger les traumatismes ou les cicatrices d'acné

Redonne une nouvelle vigueur aux tissus mous - L'acide hyaluronique permet d'améliorer efficacement l'apparence et le volume des mollets, seins et fesses. Au cours des vingt dernières années, plus de 30 millions de personnes dans le monde ont été traitées avec succès avec des produits à base d'acide hyaluronique. Les résultats esthétiques sont immédiats, l'apparence est naturelle et des résultats durables peuvent être facilement obtenus.



Les injections d'acide hyaluronique se font en clinique : la solution de remplissage est injectée près de la zone à traiter, avec une séance ambulatoire d'environ 20 à 30 minutes, sans anesthésie nécessaire. De plus, aucun médicament n'est nécessaire après la séance.



Ce qu'il ne faut pas faire et les avantages du traitement

Les médecines rappellent que l'efficacité des traitements à l'acide hyaluronique est fortement influencée par des facteurs tels que le stress, le tabagisme, l'alimentation, le mode de vie, la sédentarité et l'exposition aux rayons UV naturels ou artificiels.



Les traitements à l'acide hyaluronique présentent certains avantages par rapport aux techniques chirurgicales de rajeunissement du visage : rapport coût-efficacité

pas d'invasivité dans l'opération

résultats naturels Sites Internet que nous vous conseillons : https://www.entourage.ch/fr/technologies/injectables/toxine-botulique/ https://www.riccardomarsili.fr/medecine-esthetique https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxine_botulique Pourquoi utiliser l'acide hyaluronique ?L'absence totale d'antigénicité et d'immunogénicité rend l'acide hyaluronique absolument biocompatible et facilement absorbé. En particulier, l'acide hyaluronique ne nécessite pas de test d'allergie, il donne à la zone traitée une forme naturelle et est naturellement réabsorbé en quelques mois, contrairement à d'autres charges qui ont des résultats permanents et peuvent provoquer des réponses indésirables.Au cours des vingt dernières années, plus de 30 millions de personnes dans le monde ont été traitées avec succès avec des produits à base d'acide hyaluronique. Les résultats esthétiques sont immédiats, l'apparence est naturelle et des résultats durables peuvent être facilement obtenus.Les injections d'acide hyaluronique se font en clinique : la solution de remplissage est injectée près de la zone à traiter, avec une séance ambulatoire d'environ 20 à 30 minutes, sans anesthésie nécessaire. De plus, aucun médicament n'est nécessaire après la séance.Ce qu'il ne faut pas faire et les avantages du traitementLes médecines rappellent que l'efficacité des traitements à l'acide hyaluronique est fortement influencée par des facteurs tels que le stress, le tabagisme, l'alimentation, le mode de vie, la sédentarité et l'exposition aux rayons UV naturels ou artificiels.Les traitements à l'acide hyaluronique présentent certains avantages par rapport aux techniques chirurgicales de rajeunissement du visage :



Josie Bonet















Flashback : < > Aumento del seno Abdominoplastie ? Acide Hyaluronique Paris