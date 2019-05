Garantie sur les prothèses mammaires

Remplacement de l'implant mammaire pendant sa durée de vie naturelle, en cas de rupture de la muqueuse.

Remplacement de la prothèse en cas de contracture capsulaire.

Changement de volume ou de conception de la prothèse en cas de rupture capsulaire de la doublure de la prothèse.

Est-il nécessaire de remplacer les prothèses (subir une autre opération) tous les dix ans ?

Les caractéristiques anatomiques de chaque femme déterminent la taille optimale de la prothèse afin d'obtenir un résultat naturel chez le patient.

Certaines cliniques offrent des garanties à tous les patients opérés qui se composent de :Nous vous recommandons de vous renseigner sur les garanties de la prothèse, au cas où vous seriez confronté à l'un des cas décrits ci-dessus, ou à d'autres qui pourraient survenir.Les contrôles de qualité et les techniques de fabrication modernes garantissent une excellente fiabilité et durabilité des prothèses.En ce qui concerne la durée de la prothèse d'augmentation mammaire, il n'est pas nécessaire de la changer s'il n'y a pas de problème, mais il est très important de faire une IRM tous les huit ou dix ans pour prouver l'état de la prothèse.Les patientes qui subissent une chirurgie d'augmentation mammaire se demandent souvent quelle est la meilleure façon de choisir une taille adéquate pour les prothèses. Pour prendre ce type de décision, trois aspects fondamentaux doivent être pris en compte : l'anatomie du sein et de la patiente, leurs attentes et les tests avec des échantillons d'implants mammaires.AnatomieUn même implant mammaire donne des résultats différents selon les caractéristiques de chaque patiente, en raison des différences de poids, de taille, de poitrine et de glandes mammaires. Les caractéristiques anatomiques de chaque femme déterminent la taille optimale de la prothèse afin d'obtenir un résultat naturel chez le patient. Lors de la première visite, le chirurgien prend des mesures de la poitrine, de la base du sein et de l'épaisseur du tissu mammaire (peau, graisse, tissu sous-cutané et glandes mammaires).Lorsque le chirurgien aura décidé de la taille possible des implants, il en discutera avec le patient et, en fonction de ses souhaits, la taille finale sera choisie.Pour faciliter le choix de la taille de l'implant, une simulation des résultats est généralement effectuée avec différentes tailles d'implants mammaires.