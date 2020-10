Graphiste Lausanne

Pour toute activité qui inclut la communication, le graphiste joue un rôle dans le processus de campagne. De la création du site web, de l'identité de marque, de la mise en page d'éléments virtuels ou de brochures, à la simple création de cartes de visite, le rôle du graphiste est central.Quant au photographe, le graphiste s'occupe essentiellement de la partie visuelle de la communication, dans laquelle l'organisation du graphisme développe de la même manière un langage qui doit être clair, direct et engageant. La disposition des textes, des images, la façon dont ils sont combinés et la manière dont la communication est organisée constituent une partie substantielle d'une communication réussie. La plupart du temps, la confusion, le manque d'ordre et de clarté sont les causes de l'échec de la communication.Comme on peut le constater, le rôle du graphiste est une ressource indispensable pour une agence de communication, car il conçoit et met en œuvre des campagnes publicitaires, étudie leur langue et leur histoire, leur image et donc leur identité. Si le photographe se charge de capter l'existant et de lui donner une forme innovante, le graphiste s'engage à concevoir l'esthétique d'une marque qui n'existe pas encore : du logo, à l'image coordonnée, au packaging.Les compétences requises d'un graphiste sont différentes, tout comme les outils dont il dispose pour la réalisation d'un projet. Parmi eux, il y a la capacité à utiliser des programmes de production de matériel graphique, la connaissance de la théorie des couleurs et de la communication visuelle, l'expérience de la culture, l'histoire et l'orientation actuelle des graphiques, etc.Tout produit et toute entreprise qui réussit possède une marque et une identité visuelle bien décrite, qui constitue un élément de reconnaissance et de diffusion. Cette sphère de communication est gérée par le graphiste, c'est pourquoi son rôle semble être central pour de nombreux services de communication.En savoir plus :