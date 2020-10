Graphiste Nyon

Le Motion Design est une discipline qui, comme nous l'avons dit, repose sur des compétences et des pratiques différentes selon les domaines. Parmi celles-ci, la modélisation 3D qui, bien sûr, occupe une place particulière en termes d'animation et de création d'images en trois dimensions.Modélisation 3D et Motion DesignÉtant donné que la modélisation tridimensionnelle représente un domaine acquis de la conception de mouvement et non un sujet original de la discipline, les compétences requises du concepteur de mouvement dans ce sens ne sont souvent pas spécialisées. Cependant, la maîtrise des outils offerts par les logiciels de modélisation 3D est désormais un élément central dans la conception des œuvres d'animation.Les outilsPlus précisément, les logiciels de modélisation 3D permettent de manipuler des variables qui contribuent à la création de modèles numériques de : lumières, profondeur spatiale, point de vue de la caméra, formats de sortie de rendu, etc.La manipulation de la lumière est un élément essentiel dans la création d'un environnement d'éclairage virtuel, où le concepteur de mouvement peut manipuler les sources de lumière et offrir différents effets visuels.Le changement de point de vue de la caméra, en revanche, permet de visualiser le même modèle 3D sous différents angles, ce qui est très utile pour la conception et la rédaction d'un pitch book.Enfin, comme vous pouvez facilement le deviner, le rendu est un élément clé de la modélisation 3D, à la fois lorsqu'il est utilisé à un niveau de base et lorsqu'on travaille sur un projet qui présente un rendu multi-passe. Cet aspect est notamment central en ce qui concerne le compositing, dont nous parlerons dans de prochains articles.La modélisation 3D est aujourd'hui un domaine qui détermine profondément la conception du motion designer et du monde de l'animation en général. C'est pourquoi il est fondamental d'être ouvert aux logiciels de modélisation 3D et d'acquérir les compétences nécessaires pour créer des projets qui intègrent ses outils de manière cohérente.A voir :