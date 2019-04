Herbe légale en Suisse

HERBE LÉGALE ET CBD (CANNABIDIOL)

HERBES MÉDICINALES CBD LÉGALES QUI PRODUISENT DES EFFETS ? COMMENT LES UTILISER ? À QUOI POUVEZ-VOUS VOUS ATTENDRE ?

QUELS SONT LES EFFETS SUR LE CONSOMMATEUR D'UNE HERBE LÉGALE NE CONTENANT QUE DES TRACES DE THC ET DE HIGH CBD ?

L'herbe légale n'est pas une expérience pour tout le monde. Le cannabis est vendu sur le marché dans plusieurs pays européens et, de plus, il rassemble autour de lui une foule d'admirateurs. En 2019, la production est en plein essor et le public ne se plaint pas. En dehors de certaines propositions de divertissement, il y a des herbes légales avec une forte teneur en CBD qui sont produites avec des intentions différentes de la plante d'origine des feuilles palmées à divers points. Oui, nous sommes d'accord, nous devons reconnaître un effet goliardique à l'herbe légale, et c'est symptomatique de cette proposition, c'est en un sens le revers de la médaille. Certains l'utilisent seulement pour provocation et par défi. En Suisse, il a été rapporté dans la presse des cas dans lesquels les sujets arrêtés par la police en raison de l'odeur caractéristique émis par la fumée auraient reçu des excuses. Parce que c'était un canular, c'était un éblouissement de la part de la police, qui n'aurait certainement pas pu imaginer que les personnages audacieux s'amusaient entre amis avec le CBD. Et on sait que certains comportements ne stimulent qu'une seule fantaisie, l'imitation.Mais pour beaucoup d'autres, il y a plus que cela. Par exemple, il y a des consommateurs qui sont motivés par la curiosité d'essayer une herbe qui a le même goût, le même arôme et la même odeur que la plante fétiche tout en étant "inoffensive". Alors, en plus des modes et des curiosités, même en plus de la provocation de la coutume avec moquerie pour les autorités, Legal Grass n'est pas du tout une plaisanterie, bien au contraire, c'est son contraire. Ceux qui sont informés savent qu'il s'agit d'un projet qui a connu beaucoup d'efforts et de temps de gestation pour la "Recherche et Développement". Derrière les variétés de cannabis, à partir desquelles toutes les herbes légales sont obtenues, il y a des croisements et des expériences pour éliminer le THC de la plante. Le vecteur de la recherche n'a pas essayé d'annihiler le pouvoir psychotrope mais, au contraire, d'ennoblir le curatif en se concentrant sur une génétique à teneur élevée, sinon très élevée, en biodiversité. Il est maintenant temps d'ouvrir une courte parenthèse. Le CBD (alias Cannabidiol), pour ceux qui ne savent pas, est celui, parmi la centaine de cannabinoïdes du cannabis, qui contient les plus grands effets sur la santé humaine. Des expériences ont débuté d'abord en laboratoire, puis dans les cultures, avec des variétés type si réputées pour leur cocktail d'effets santé. Mais les mirages disparaissent à mesure que vous vous approchez d'eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les herbes médicinales hautement concentrées de CBD . Aujourd'hui, nous avons atteint la quadrature du cercle tant attendue et la plante miraculeuse, sans effets indésirables, n'est plus qu'à un clic, vous pouvez simplement l'acheter en ligne. Pas mal, n'est-ce pas ?En fait, les herbes que vous trouverez en vente sont de deux types : celles à faible teneur en CBD, qui ont une faible présence de Cannabinoïdes et qui, si elles étaient inhalées, auraient un effet sur les sens en les endormant, ou celles riches en CBD. Ces dernières doivent être choisis sans graines mais on les trouve sur le marché sous forme de haschisch, donc de boules ou de blocs, elles sont un réceptacle de cannabinoïdes. Ce sont les herbes légales de "l'empire des sens" et rappelez-vous que nous parlons toujours de solutions légales, il n'y a pas de high ! Ce sont des herbes qui ont la CDB comme invité d'honneur et non le THC. En plus des saveurs et des parfums, ce sont des herbes qui apportent tranquillité, calme, concentration, bien-être, ordre logique et mental : aujourd'hui on parle même de CBD comme d'une substance nootrope. Avant que de nombreuses années de recherche sur les patients ne s'accumulent juste pour démontrer ces vérités dans une clé scientifique, vous n'avez qu'à les découvrir par vous-même et vérifier leurs promesses.À notre avis, il s'agit là du centre gravitationnel de la question. Étant donné que fumer est dangereux pour la santé et que la vaporisation n'est pas aussi nocif que de fumer par combustion, vous devez savoir que les herbes légales actuelles présentes sur le marché comptent des concentrations de CBD encore supérieures à 20%.