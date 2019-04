Histoire de l'assurance

Les premières formes d'assurance étaient une forme primitive d'assurance commerciale, surtout en ce qui concerne le transport de marchandises, car les marchandises étaient souvent perdues, endommagées ou volées par des voleurs et des pirates. Veuillez noter que les méthodes les plus anciennes de réduction des risques impliquent soit la mise en commun des risques, soit le transfert du risque aux prêteurs sur gages ou aux investisseurs d'expéditions.Pendant des millénaires, le moyen de transport principal et économique a été l'utilisation des voies navigables, mais les bateaux transportant des marchandises étaient souvent détruits dans les rapides le long des rivières. Il y a eu suffisamment de cargaisons pour qu'il soit encore plus économique que le transport terrestre, mais les expéditeurs se sont rendu compte que la malchance pouvait les ruiner financièrement. L'un des principaux moyens de réduire les risques pour les expéditeurs individuels consistait à mettre le risque en commun entre tous les expéditeurs. Dès 3000 av. J.-C., les marchands chinois ont mis en commun leur risque de perte lorsqu'ils transportaient des marchandises dans les rapides rivières chinoises. En 3000 av. J.-C., les marchands et les commerçants de Sumer et Babylonia ont mis en commun leurs risques pour éviter des pertes importantes de cargaison aux voleurs et aux pirates.Un autre moyen de réduire le risque était de transférer au moins une partie de ce risque aux prêteurs sur gages. Le grand Code de Hammurabi permettait le transfert du risque des marchands aux prêteurs sur gages, de sorte que si leurs marchandises étaient perdues ou abandonnées, leurs prêts aux prêteurs sur gages étaient remis. Les Phéniciens et les Grecs ont permis aux armateurs et aux commerçants de donner en gage soit le navire, soit la cargaison en garantie de prêts, afin qu'ils puissent soit obtenir le prêt, soit obtenir un taux d'intérêt inférieur. Certains prêteurs ont décidé d'assumer un risque plus élevé en échange d'un taux d'intérêt plus élevé en renonçant au prêt si le navire ou la cargaison était perdu. Même une terminologie spécialisée a été utilisée pour décrire ces prêts : les prêts de la fonderie utilisaient le navire comme garantie, tandis que les prêts de la respondentia utilisaient la cargaison comme garantie.Parfois, la mise en commun des risques n'implique pas d'argent. Les Amish n'ont pas mis en commun de l'argent mais des efforts. Lorsqu'une grange d'un membre de la communauté est détruite par un incendie, de nombreux membres de la même communauté aident à reconstruire la grange. Bien sûr, la mise en commun des efforts dans une société simple comme la société amish est beaucoup plus facile, où de nombreux membres ont les mêmes capacités à construire ce dont ils ont besoin dans la vie. Toutefois, dans les sociétés plus complexes, la mise en commun de l'argent est beaucoup plus simple et plus pratique.En 1200 av. J.-C., les marchands phéniciens ont commencé à transférer une partie de leurs risques aux commanditaires de voyages spécifiques, ce qui leur permettait de profiter du succès du voyage, mais de perdre leur investissement si la cargaison était perdue en mer, à la suite de catastrophes naturelles ou de pirates. en échange de la garantie du voyage et pour assurer le paiement si le voyage était réussi, le droit phénicien permet aux prêteurs de saisir le navire du marchand pour non paiement. Cette forme de prêt garanti s'appelait bottomry : ce terme est probablement apparu parce que la coque du navire était considérée comme le fond. Étant donné que des ressources substantielles étaient nécessaires pour les voyages et que la richesse de ces premières nations dépendait fortement du commerce, d'autres colonies autour de la Méditerranée et en Asie ont également promulgué des lois sur la fonderie en 400 av.La 1ère preuve d'assurance vie vient d'Egypte, où en 2500 av. J.-C., les tailleurs de pierre ont mis en commun leur argent pour financer l'inhumation de ses membres. A partir du IIIe siècle av. J.-C., la Grèce et Rome ont commencé à former des sociétés de bienfaisance qui offraient une forme précoce d'assurance-vie, qui payait les frais d'inhumation de ses membres, et parfois les veuves et les orphelins des membres décédés. Au Moyen Âge, de nombreuses corporations d'artisans, en particulier en Angleterre et en Italie, offraient également des avantages à leurs membres et à leurs familles en cas de blessure, de maladie ou de décès.Le succès des compagnies d'assurance-vie dépend essentiellement de l'imposition d'une prime proportionnelle au risque de mortalité. Puisque les premières compagnies d'assurance vie facturent la même prime à tout le monde, beaucoup d'entre elles ont naturellement échoué ! Edmond Halley, de la renommée comète, a préparé une table de mortalité en 1693, mais ce n'est que 100 ans plus tard qu'une certaine précision a été atteinte dans la prévision de la mortalité.