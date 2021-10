Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Histoire de la Finance et du crédit

Les scientifiques ont suivi les échanges et le commerce à travers les archives archéologiques, en commençant par le Paléolithique supérieur, lorsque des groupes de chasseurs s'échangeaient les meilleures armes en silex et autres outils. Les gens ont d'abord pratiqué le troc, en concluant des accords directs entre deux parties pour des objets désirables.



L'argent est apparu un peu plus tard. Sa forme a évolué au cours des millénaires - des objets naturels aux pièces de monnaie, en passant par le papier et les versions numériques. Mais quel que soit le format, les êtres humains utilisent depuis longtemps la monnaie comme moyen d'échange, méthode de paiement, étalon de valeur, réserve de richesse et unité de compte.



En tant qu'érudit ayant fait des découvertes de monnaie ancienne sur le terrain, je m'intéresse à l'évolution de la monnaie dans la civilisation humaine et à ce que ces découvertes archéologiques peuvent nous apprendre sur le commerce et l'interaction entre des groupes très éloignés.



Pourquoi les gens ont-ils besoin de monnaie ?



Il existe de nombreuses théories sur l'origine de la monnaie, en partie parce que celle-ci a de nombreuses fonctions : Elle facilite l'échange en tant que mesure de la valeur ; elle rapproche des sociétés diverses en permettant le don et la réciprocité ; elle perpétue les hiérarchies sociales ; et enfin, elle est un vecteur du pouvoir de l'État. Il est difficile de dater avec précision les interactions impliquant divers types de monnaie, mais tout porte à croire qu'elles sont nées d'échanges de cadeaux et de remboursements de dettes.



Les objets rares dans la nature et dont la circulation pouvait être contrôlée efficacement sont devenus des unités de valeur pour les interactions et les échanges. Il s'agit notamment des coquillages, comme la nacre, qui circulaient largement sur le continent américain, et des cauris, utilisés en Afrique, en Europe, en Asie et en Australie. Le cuivre natif, les météorites ou le fer natif, l'obsidienne, l'ambre, les perles, les lingots de cuivre, d'or, d'argent et de plomb ont diversement servi de monnaie. Jusqu'à une époque relativement récente, les gens utilisaient même des animaux vivants, comme les vaches, comme forme de monnaie.



Le shekel mésopotamien - la première forme de monnaie connue - est apparu il y a près de 5 000 ans. Les premiers ateliers de frappe connus datent de 650 et 600 avant J.-C. en Asie mineure, où les élites de Lydie et d'Ionie utilisaient des pièces d'argent et d'or frappées pour payer les armées.



La découverte de hordes de pièces de plomb, de cuivre, d'argent et d'or sur l'ensemble du globe suggère que la monnaie - en particulier en Europe, en Asie et en Afrique du Nord - était reconnue comme un moyen de paiement des marchandises au début du premier millénaire après J.-C. La large circulation des pièces romaines, islamiques, indiennes et chinoises témoigne du commerce prémoderne (1250 avant J.-C. - 1450 après J.-C.).



La monnaie en tant que monnaie marchandise doit son succès en grande partie à sa portabilité, sa durabilité, sa transportabilité et sa valeur intrinsèque. En outre, les dirigeants politiques pouvaient contrôler la production des pièces - de l'extraction à la fonte, en passant par la frappe - ainsi que leur circulation et leur utilisation. D'autres formes de richesse et d'argent, comme les vaches, servaient avec succès les sociétés pastorales, mais n'étaient pas faciles à transporter - et étaient bien sûr susceptibles de subir des catastrophes écologiques.



L'argent est rapidement devenu un instrument de contrôle politique. Les impôts pouvaient être prélevés pour soutenir l'élite et les armées pouvaient être levées. Cependant, l'argent pouvait également agir comme une force stabilisatrice qui favorisait les échanges non violents de biens, d'informations et de services au sein des groupes et entre eux.



Tout au long de l'histoire, l'argent a fait office d'enregistrement, de mémoire des transactions et des interactions. Par exemple, les Européens médiévaux utilisaient largement les bâtons de pointage comme preuve pour se souvenir des dettes.



Dans le passé, comme aujourd'hui, aucune société n'était complètement autonome, et l'argent permettait aux gens d'interagir avec d'autres groupes. Les gens utilisaient différentes formes de monnaie pour mobiliser des ressources, réduire les risques et créer des alliances et des amitiés en réponse à des conditions sociales et politiques spécifiques. L'abondance et la quasi-universalité des preuves de la circulation de biens exotiques dans diverses régions habitées par des peuples indépendants les uns des autres - des chasseurs-cueilleurs aux pasteurs, en passant par les agriculteurs et les citadins - mettent en évidence l'importance de la monnaie en tant que principe unificateur. C'est comme une langue commune que tout le monde pouvait parler.



Par exemple, les Américains qui vivaient au début de la période formative, entre 1450 et 500 avant J.-C., utilisaient l'obsidienne, la nacre, le minerai de fer et deux types de poterie comme monnaie pour commercer à travers les Amériques, dans l'un des premiers exemples de commerce mondial réussi. La Route de la soie maritime, qui s'est déroulée entre 700 et 1450 après J.-C., a permis de relier les Européens, les Asiatiques et les Africains dans le cadre d'un commerce mondial à la fois transformateur et fondateur.



Lors de mes propres fouilles en 2012, j'ai retrouvé une pièce chinoise Yongle Tongbao vieille de 600 ans dans l'ancien port commercial kenyan de Manda, dans l'océan Indien. Les pièces chinoises étaient de petits disques de cuivre et d'argent avec un trou au centre pour pouvoir être portées à la ceinture. Cette pièce a été émise par l'empereur Yongle de la dynastie Ming. Il était intéressé par des missions politiques et commerciales vers les terres situées au-delà de la mer de Chine méridionale et a envoyé l'amiral Zheng He explorer ces rivages, près de 80 ans avant que Vasco da Gama n'atteigne l'Inde depuis le Portugal.



Des découvertes archéologiques comme celle-ci illustrent l'intégration de l'Afrique dans les interactions commerciales de l'océan Indien. Elles montrent également que des économies de marché basées sur la monnaie fiduciaire se développaient à cette époque. Sur la côte de l'Afrique de l'Est, il y avait des marchands locaux et des rois swahilis qui suivaient l'islam et cultivaient ces contacts extérieurs avec d'autres commerçants de l'océan Indien. Ils voulaient faciliter les transactions commerciales, tandis que les marchands du Proche-Orient et de l'Asie du Sud avaient leurs propres Rolodex de contacts commerciaux. Le monnayage n'était pas seulement une affaire locale, mais aussi un moyen de laisser une carte de visite, une signature et un gage symbolique de relations.



Comme l'a montré l'histoire de la monnaie, l'impact de la monnaie est à double tranchant : Elle a permis la circulation des biens et des services, la migration et l'établissement parmi les étrangers. Elle a apporté la richesse à certains, tout en accélérant le développement de distinctions socio-économiques et autres. Les mêmes schémas se retrouvent aujourd'hui dans les relations modernes entre la Chine et l'Afrique, aujourd'hui plus imbriquées et inégales que lorsque l'amiral Zheng He a apporté pour la première fois des pièces de monnaie de Chine dans un geste diplomatique, comme un prolongement symbolique de l'amitié au-delà de la distance qui les séparait.



À notre époque, la possession de monnaie fiduciaire différencie les riches des pauvres, les pays développés des pays en développement, le nord du monde du sud émergent. L'argent est à la fois personnel et impersonnel et l'inégalité mondiale est aujourd'hui liée à la formalisation de l'argent comme mesure du bien-être et de la durabilité de la société. Même si la monnaie continue d'évoluer à notre époque numérique, ses utilisations actuelles seraient toujours familières à nos anciens prédécesseurs.



josie bonet













