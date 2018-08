Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Horoscope Bélier amour 2018 Pour ceux qui y croient, et chaque jour, consultez les prévisions avant de sortir et de commencer la journée. Mais aussi pour ceux qui disent (aux autres) qui ne veulent tout simplement pas savoir, pourtant un regard furtif donne la même chose, du moins à leur propre signe ou à celui de la personne. En bref, cet horoscope est dédié à tous ceux qui, par curiosité ou par pur plaisir, veulent découvrir les caractéristiques et les secrets de chacun des douze signes. Divisé par sexe, type de couple et avec une phrase guide conçue spécifiquement pour chacun.



Bélier 21 mars - 20 avril



Ce n'est jamais facile d'être les premiers, les précurseurs, ceux qui cèdent la place à tout. Parce que pour ce faire, vous avez besoin de force et de courage, de qualités qui ne manquent pas et qui vous rendent notoirement déterminés et entreprenants. Le fait est que, de temps en temps, on oublie les temps et les manières du présent, en accordant peu d’importance aux règles qui rendent harmonieuse une cohabitation. Vous serez alors un peu trop direct, mais quelqu'un semble vous apprécier pour cela.



La femme Bélier

Il n'y a certainement pas de manque de ressources pour affronter la vie avec la force de ceux qui se sentent à l'aise parmi les défis du monde. Elle sait se battre pour ce qu'elle aime et elle le fait avec un altruisme sincère et un sens de la justice. Ainsi, même l'amour et les sentiments deviendront quelque chose qui nécessite de la force, une énergie qui ne risque pas d'être vécue de manière distraite ou passionnée. Fidèle, si elle est trahie, n'aura pas de problèmes pour fermer une relation, sans donner d'explications ni montrer de pensées. Vous la rendrez heureuse en étant honnête, vous la Mettrez en colère en essayant de l'exploiter.



L'homme du Bélier

C’est une personne qui vit avec beaucoup d’enthousiasme, qui lutte pour concentrer toute son énergie dans un seul partenaire ou dans une situation donnée. Cela ne veut pas dire qu’il est forcément amené à trahir ou à se disperser, au contraire, il sait être très loyal, ne vous attendez pas à être la seule chose importante pour lui. Il a tendance à être un leader éthique et ambitieux, qui veut prouver sa valeur à lui-même. Il aimera d'une manière écrasante et passionnée, allant droit au but mais sans donner trop d'importance à la cour.



Si vous êtes en couple avec ... Bélier: une union qui ressemble plus à un défi face à la passion. Difficile de réconcilier deux âmes, il faut beaucoup de patience.

Taureau: peut-être qu'un signe doux et patient comme le Taureau est ce qu'il faut au Bélier pour contenir son énergie intense. Un mix intéressant.

Gémeaux: il ne sera pas toujours facile d’accepter la distraction et la complicité des Gémeaux. Pour les Béliers, ce sera un long exercice de patience et de ténacité.

Cancer: surmonter une étape initiale complexe, faite de compréhension mutuelle, les deux signes deviendront très complémentaires.

Lion : quand l'amour rime vraiment avec passion. Qui est le patron? La concurrence pourrait être le véritable problème.

Vierge: la véhémence du feu et le calme de la terre. Un équilibre intéressant qui pourrait apporter des améliorations aux deux.

Balance: contraires et complémentaires, ces signes peuvent avoir beaucoup de choses à compenser. Cependant, le Bélier doit respecter les temps et les manières liturgiques du partenaire.

Scorpion: un véritable pari de cœur et de passions, une course vers l'énergie la plus intense. Mais l'ambiguïté du Scorpion pourrait compliquer les choses.

Sagittaire: mieux se concentrer sur les buts et objectifs communs, car la liberté du Sagittaire est sacrée et n'accepte pas les impositions.

Capricorne: accumulé par ambition, divisé par le temps et les manières. La prudence de la terre limitera le Bélier, mais veillez à ne pas éteindre le feu.

Verseau: mieux se concentrer sur les qualités et les préférences communes telles que l'originalité, le génie, l'honnêteté pratique et intellectuelle.

Poissons: apparemment ils n'ont pas grand chose à dire, en réalité ils peuvent vraiment apprendre beaucoup les uns des autres. Essayez. En savoir plus : https://medium-mag.com/

