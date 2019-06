Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Horoscope du jour ? Sachez en plus sur l'horoscope avec notre questions et réponses du jour !



Qu'est-ce que le thème natal ?



Le thème de naissance est le schéma astrologique de base qui caractérise chacun d'entre nous. Il indique la position de toutes les planètes que nous considérons pour une lecture astrologique et l'Ascendant au moment exact de votre naissance.

Par une lecture de la carte de naissance, un astrologue lit vos caractéristiques personnelles, les principaux points de votre nature, la nature multiforme de votre personnalité, qu'elle soit publique, privée ou inconsciente.

Dans le thème de naissance, un astrologue lit alors vos forces et vos faiblesses qui, de toute évidence, peuvent changer au cours de votre vie grâce à votre intervention active.

Enfin, avec le thème de naissance, il est possible d'avoir une lecture très précise de l'horoscope ou des prédictions astrologiques parce que nous ne considérons généralement pas seulement le Soleil mais nous regardons aussi les aspects de toutes les planètes.



Qu'est-ce que le THEME PERSONNALISÉ ?



L'horoscope personnalisé est un horoscope très précis qui part de la lecture du thème de naissance (voir question précédente) ou du schéma de la position exacte de toutes les planètes que l'astrologie considère plus comme Ascendant au moment exact de votre naissance.

A travers le thème de naissance, un astrologue peut faire des prédictions astrologiques basées sur les aspects de toutes les planètes dans leurs mouvements actuels vers toutes les planètes de votre thème de naissance en considérant aussi la "maison" dans laquelle votre planète est située.

De cette façon, la prévision est donc beaucoup plus précise et spécifique.

Rappelez-vous toujours qu'un astrologue ne peut pas déterminer un fait spécifique mais plutôt une influence, un flux d'énergies, votre prédisposition extérieure.



QUEL EST LE BUT DE LA LECTURE DE LA CARTE DU CIEL ?



La lecture de la carte du ciel sert de miroir pour regarder à l'intérieur de soi, pour comprendre et approfondir certaines parties de soi, pour donner la juste valeur à certaines parties de sa nature et pour décider de traiter avec les autres.

La carte du ciel est un moment où l'on regarde vraiment à l'intérieur de soi, surtout quand les réalités de la vie nous conduisent à être confus, perdus, indécis. Il est utile de se comprendre.



POURQUOI N'AI-JE PAS L'IMPRESSION D'ÊTRE DANS LE BON SIGNE POUR MOI ?



Quand nous disons que nous sommes d'un signe du zodiaque, nous voulons dire que le jour de notre naissance, le Soleil traversait astrologiquement une constellation.

Dans notre thème de naissance, cependant, au moins 9 autres planètes plus l'Ascendant doivent être considérées en plus du Soleil et si plus d'une de ces planètes sont dans un autre signe que le Soleil ou rassemblées dans une "maison" alors nos caractéristiques doivent prendre en compte les symboles que l'astrologie associe à ce signe et cette maison.



ET SI JE NE CONNAIS PAS MON HEURE DE NAISSANCE ?



Malheureusement, si nous ne connaissons pas l'heure de la naissance, il n'est pas possible d'identifier l'ascendant et donc la succession des 12 "maisons" dans le cercle zodiacal de l'acte de naissance. Cependant, il est toujours possible de connaître la position des planètes.



L'ASTROLOGIE NOUS AIDE-T-ELLE À NOUS COMPRENDRE MUTUELLEMENT DANS LA RELATION ENTRE PARENTS ET ENFANTS ?



Certainement, oui, surtout pour la partie de la lecture du thème de naissance et non de l'horoscope. En lisant le thème de naissance d'un enfant, nous pouvons immédiatement saisir ses caractéristiques et sa nature, ses attitudes, sa façon d'exprimer ses sentiments et d'aborder le monde extérieur.

Les parents peuvent ainsi comprendre un chiot qui n'est pas encore capable de s'exprimer pleinement.

Il est aussi possible de lire ensemble la carte du ciel de la mère et de l'enfant pour chercher un fil conducteur de dialogue, un chemin de compréhension mutuelle. Chaque enfant a ses propres caractéristiques et chaque mère se demande souvent quelle est la meilleure façon de l'approcher. L'astrologie peut indiquer le chemin dans cette direction.



Maylan de voyante.ch













