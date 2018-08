Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Horoscope ? Derrière la façade que nous montrons dans la vie quotidienne, nous cachons souvent une partie secrète, que nous gardons cachée aux personnes qui nous connaissent bien et pour longtemps. En ce qui concerne le sexe, les désirs intimes et secrets ne font qu’augmenter. Avec l'aide de l'horoscope, nous pouvons essayer de comprendre quels sont les désirs érotiques secrets de chaque signe du zodiaque. Les étoiles, avec leur magie, peuvent rendre tout plus excitant!



Bélier - Même au lit, vous retirez le feu et la passion. Dans le sexe, vous prenez presque toujours le contrôle de la situation, imposant vos rythmes et vos "habitudes" au partenaire. Pour vous, les querelles avant le sexe sont toujours très excitantes. Cependant, votre désir secret est justement de trouver un amoureux qui sait vous dominer et qui réussit à faire tomber toutes ces barrières qui cachent votre fragilité et votre douceur. Une douce caresse, au bon endroit, pourrait vous faire perdre la tête!

Taureau - Vous êtes insatiable dans le sexe. Votre paresse disparaît dans les bras d'Eros et vous êtes très exigeant en termes de durée et de qualité de vos relations. Vous êtes très charnel et vous devez ressentir une satisfaction totale avec tous les sens: goût, odeur, vue, toucher et ouie. Cependant, ce que vous désirez secrètement est de dépasser les limites du bien-être physique, de découvrir qu'avec l'aide de l'esprit, vous pouvez atteindre un orgasme fort et intense, en vous donnant une sensation de complétude totale.

GEMEAUX - Votre caractère espiègle est également perceptible dans la sphère sexuelle, où vous aimez jouer avec des jeux érotiques colorés et passionnants. Dans les sex-shops, vous vous comportez comme un enfant sur le terrain de jeu. Et votre désir le plus secret est de pouvoir «jouer» avec un amant beaucoup plus âgé et beaucoup plus d'expérience que vous, qui peut vous apprendre de nouvelles techniques pour vous amuser et vivre un plaisir intense et viscéral. L'excitation est au mieux si elle réussit aussi dans le silence pendant les rapports sexuels.

CANCER - Sous les draps, votre timidité disparaît et laisse place à la douceur et à la tendresse de vos manières sensuelles et passionnées. Pour vous, le sexe n'est presque jamais une fin en soi et sert à couronner une histoire d'amour dans laquelle vous avez des sentiments sincères. Vous aspirez à avoir des enfants et à créer une famille. Dans le monde de vos secrets, vous voudriez vous éloigner des traditions que vous recherchez dans la vie et vous aimeriez connaître toutes les transgressions sexuelles, où qu’elles soient.

Lion - Votre élan est l'une de vos principales caractéristiques, même dans le sexe. Vous adorez recevoir des compliments, des attentions et des confirmations de vos performances sexuelles. Ressentez le besoin de montrer à chacun qu’il est le meilleur amant que chacun puisse souhaiter rencontrer dans sa vie. Votre désir secret, même si vous parlez de secrets est toujours mauvaise, il est de trouver un amant qui vous oblige à vous imposez sexuellement, vous forçant à répondre à chaque demande son pervers. VIERGE - En apparence, vous pouvez paraître une personne froide qui ne s'intéresse pas au sexe. Cela vous amuse de donner l’impression d’être une personne chaste et sexuellement inexpérimentée. En réalité, cependant, se cache une nature très ardente et passionnée. Au lit, vous aimez faire plaisir aux amoureux du moment avec générosité et disponibilité extrême. Ce que vous voulez secrètement, c'est vivre une histoire de sexe de sadisme et de masochisme. Les pratiques sexuelles les plus extrêmes vous excitent et vous aimez prendre du plaisir physique contre la douleur.

BALANCE - Même dans le sexe que vous voulez créer une atmosphère autour de vous esthétiquement parfait, en éclairage doux, la musique sensuelle, draps soyeux et bougies parfumées. Même les sous-vêtements jouent un rôle important pour libérer en vous les envies les plus charnelles. Vous aimez prendre des photos qui capturent la beauté et la magie de ces moments. Votre souhait le plus secret est de faire l'amour avec un bandeau sur les yeux et qui sait si la beauté de ces images correspond vraiment à ce que vous ressentez avec votre corps.

SCORPION - Pour toi, le sexe est tout. Vos parties intimes sont les parties les plus sensibles de votre corps et vous apprenez très tôt à comprendre leurs besoins et leurs désirs. Vous êtes l'amant que tout le monde aimerait avoir dans son lit, vous savez fusionner l'accord mental avec la complicité physique la plus intense et la plus agréable. Vous n'avez pas de désirs secrets parce que vous les remplissez toujours tous, mais vous voulez toujours découvrir et satisfaire ceux de l’amoureux du moment. Laissez l'excitation grandir sans parler les uns aux autres et sans vous toucher pourrait être intéressant. SAGITTAIRE - Dans le sexe, vous pouvez généreusement répondre aux attentes de vous et de ceux qui vous entourent. Vous savez ce que vous voulez et vous savez comment l'obtenir. Si vous n'en parlez pas, c'est simplement parce que vous tenez à conserver une certaine image publique. Votre désir le plus secret est quelque chose de très interdit, vos perversions sexuelles concernent en fait tous les beaux-frères ou beaux-parents sexy et provocateurs. Dommage que, à cause de votre moralisme extrême, il ne restera qu'un rêve ou une pensée érotique pour vous satisfaire dans la solitude!

CAPRICORNE - Votre apparence sérieuse et austère laisse peu de place à la compréhension de vos préférences sexuelles. Vous n'aimez pas parler de sexe et, comme d'habitude, vous préférez passer rapidement à des faits tangibles et concrets. Vos envies sont fortes et vous avez du mal à les vérifier. C'est peut-être pourquoi votre désir le plus secret est de rencontrer quelqu'un pour avoir des relations sexuelles à toute heure, ce qui contrarie les plans et les programmes des deux. Une fois que vous avez franchi les postes initiaux, votre passion ne connaît plus de frontières. AQUARIUS - Votre sens inné de la rébellion vous accompagne aussi dans le domaine du sexe, où vous essayez d'être l'amant du moment avec votre imprévisibilité non conventionnelle et surprenante. Prenez le charme du tantra et aspirez toujours à quelque chose qui dépasse le simple plaisir physique. Pour vous qui détestez les impositions, personne n'oserait imaginer que vous aimeriez trouver quelqu'un qui vous impose des règles qui doivent être strictement respectées pendant les performances sexuelles. La liaison au lit peut être attrayante.

POISSON - Votre ingéniosité n'est qu'une farce et il faut peu de choses pour la comprendre. Lorsque vous éprouvez une attirance sexuelle pour quelqu'un, votre malice peut atteindre des limites extrêmes. En tant qu'amoureux vous êtes très disponible et vous aimez expérimenter les nouvelles propositions de vos amants. Derrière vos manières angéliques de faire, vous cachez le désir d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs partenaires en même temps, vous le trouvez romantique. Vous aimez vraiment l'idée de pouvoir satisfaire plus sexuellement qu'une personne, mais vous avez rarement le courage de la proposer.



Stella de voyante.ch











Stella de voyante.ch

