Huile de CBD - Swissbotanic

Le CBG est un cannabinoïde non psychoactif et peut être comprise comme la "cellule souche" d'autres cannabinoïdes.

Le CBG peut être rapidement transformée en d'autres cannabinoïdes à l'aide d'enzymes contenues dans le chanvre.

Le CBG est un bon antidépresseur et a également une forte fonction antifongique. La plupart des résultats des tests montrent que le cannabigerol a des effets similaires à ceux de la CBD.

Le CBG provient de la variété française de cannabis Santica, qui est connue pour sa teneur en CBG ; elle contient du cannabigérol et pas de THC. Selon plusieurs études et notre expérience, le thé de chanvre au CBG est idéal pour les problèmes de sommeil (insomnie, difficulté à dormir, réveil continu, etc.).

Fatigue

l'appétit change

diarrhée

des changements dans la capacité du foie à traiter les médicaments

Beaucoup de nos clients posent encore les mêmes questions sur les produits à base de chanvre. Nous devons donc combiner ces questions et y répondre. Nous espérons que vous pourrez trouver la réponse que vous cherchez.Mettez les gouttes de CBD sous votre langue et laissez-les là pendant 1 minute. Il est préférable d'utiliser l'huile 10 minutes avant ou après les repas. Le dosage est très individuel car il dépend des récepteurs dans le cerveau et cela varie d'une personne à l'autre. En général, il est préférable de l'utiliser plus souvent en petites quantités.Enfants de 0 à 5 ans :2% d'huile de CBD, 1 goutte par jour ; dosage max. : 2 gouttes 3 fois par jourEnfants de 5 à 15 ans :2% d'huile de la CBD, 2 gouttes 3 fois par jourAdultes et enfants de plus de 15 ans :Prévention + soutien à l'immunité + moins de stress :Huile de la CBD 5%, 2 gouttes 2 fois par jourMaladies communes (migraine, douleur, spasmes, stress, anxiété) :Huile CBD 10%, 2 gouttes 2 fois par jourLes maladies graves (cancer, douleurs chroniques, épilepsie, sclérose en plaques) :Huile CBD 10%, 3 gouttes 3 fois par jour2. Quelle est la différence entre l'huile de chanvre avec cristaux de CBD et les cristaux de CBD ?L'huile de chanvre avec CBD - contient tout le cocktail de cannabinoïdes que contient la plante de chanvre. Elle a un effet plus efficace et plus complexe sur notre corps. L'huile de chanvre avec CBD contient 0,2 % de THC, ce qui est la quantité légale de cette substance selon la législation européenne. Le produit de l'extrait de chanvre est un e-liquide provenant des fleurs et des feuilles de chanvre, donc cet extrait est mélangé à une certaine concentration d'huile de graines de chanvre.Cristaux CBD - contient principalement du cannabidiol (CBD). Cristaux signifie que le CBD a été isolé de l'extrait pour obtenir du cannabidiol (CBD) pur à 99,9% - une poudre blanche avec de petits cristaux de CBD. Des niveaux de cannabidiol purs ! Cette poudre est ensuite dissoute dans de l'huile de chanvre avec une certaine concentration. Les cristaux de CBD offrent le plus haut niveau de CBD isolée sur le marché. C'est parce qu'ils fournissent une forte dose de CBD. Que vous vouliez mélanger vos cristaux avec du e-liquide, de l'huile, les faire cuire avec de la nourriture, les cristaux de CBD vous donnent le moyen le plus efficace d'obtenir votre dose quotidienne de cannabidiol.Oui, l'huile de CDB est légal et non psychoactif. Vous pouvez conduire votre voiture après avoir pris de l'huile CBD (mais nous recommandons toujours la version en cristal pour les analyses d'urine et de sang).Le thé Canapade doit être servi dans de l'eau chaude et non bouillante. (La matière première peut être versée deux fois). 1 à 2 grammes de mélange de chanvre suffisent pour 200 à 300 ml d'eau. Temps d'infusion : 3-5 minutes (si vous laissez le thé en infusion plus longtemps, il deviendra amer). Très important : si vous voulez améliorer l'effet de la CDB, ajoutez un peu de graisse dans le thé ! Les cannabinoïdes, l'ingrédient actif du chanvre, sont liposolubles. Le thé a un goût délicieux avec de la graisse de noix de coco (une petite quantité de graisse suffit). Un conseil pour améliorer l'effet du thé au chanvre : mettez le paquet de thé au chanvre dans le four pendant 10 minutes et chauffez-le à 150°C pendant 10-15 minutes. Ensuite, il faut le refroidir et le préparer selon les instructions. Et n'oubliez pas la matière grasse (huile de coco, beurre, lait).Il harmonise tous les processus de base du corps et soutient son immunité naturelle.Les rares effets secondaires sont :Nos huiles CBD sont des produits frais, fabriqués toutes les 1 à 2 semaines et peuvent être conservés pendant au moins 12 mois après ouverture.(Il est préférable de les conserver au réfrigérateur)Source : https://swissbotanic.ch/achat-cbd-huile/