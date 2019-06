Implants mammaires ? Toutes les questions ici !

Types d'implants mammaires et techniques d'augmentation mammaireLa taille de l'implant n'est que le début des nombreuses décisions que vous aurez à prendre pour votre chirurgie.Vous devrez décider du type, de la texture, de la forme, de la taille, de l'emplacement et de l'incision chirurgicale des implants, tout cela au cas où vous décideriez d'utiliser des implants en premier lieu. Aujourd'hui, de nombreuses femmes choisissent d'utiliser leur propre graisse corporelle, également connue sous le nom de transfert de graisse autologue, pour augmenter la taille de leurs seins Mais d'abord, quelles sont vos options d'implants ? Voici de l'information sur les types d'implants disponibles pour vous aider à prendre votre décision.Implants en siliconeLes implants en silicone sont remplis d'un gel de silicone épais, collant et visqueux. Beaucoup de patientes trouvent que les implants en silicone ont une sensation très similaire à leur tissu mammaire naturel. Cependant, ils sont plus coûteux que les implants au sérum physiologique et, selon la taille désirée, peuvent limiter les options d'incision. Bien que le gel de silicone ne soit pas liquide, il peut encore fuir, onduler ou nécessiter un remplacement.En général, les implants en silicone d'aujourd'hui durent de nombreuses années, presque à vie. Il existe une large gamme d'options en silicone, y compris des implants ronds, anatomiques, lisses ou texturés.Des études approfondies ont été menées et il n'existe aucune preuve concluante que les implants mammaires en silicone causent le cancer. Cependant, les implants en silicone peuvent rendre difficile la détection des tumeurs pendant la mammographie, ce qui peut retarder le diagnostic du cancer.Ce style d'implant populaire est utilisé par les médecins parce qu'il fournit un volume de "pôle supérieur" au sommet du sein, qu'il existe en différentes tailles et qu'il peut être lisse ou texturé. Parce qu'ils sont symétriques, on ne les remarque pas s'ils tournent à l'intérieur du corps.Implants anatomiques en silicone cohésifPour obtenir une forme ou un profil particulier du sein, un chirurgien peut recommander un implant mammaire en silicone de forme anatomique (ou déchirure). Les options de forme comprennent une base ovale, large et haute. Cependant, elles sont plus visibles si elles se déplacent ou tournent, et nécessitent souvent une incision plus grande.La consistance d'un implant en silicone hautement cohésif est plus ferme que les implants en silicone traditionnels, c'est pourquoi on les appelle parfois " implants gingivaux ".Ce type d'implant est moulé pour ressembler à la forme naturelle du sein d'une femme. L'avantage est qu'elles sont moins sujettes aux fuites, durent plus longtemps et donneront une forme plus naturelle aux femmes qui ont perdu une quantité importante de tissu mammaire suite à une mastectomie.Cependant, le déplacement ou la rotation des implants de cette forme est très visible et nécessite une révision chirurgicale pour la corriger. Les femmes peuvent aussi trouver que les implants moulés ne bougent pas ou ne ressemblent pas à des seins naturels, surtout lorsqu'elles sont couchées, et peuvent être plus inconfortables pour dormir.Les implants traditionnels ont une surface lisse qui leur permet de se déplacer sous la peau ou les muscles, créant un aspect et une sensation plus naturels. Cependant, cela peut également entraîner un déplacement, ce qui nécessite une intervention chirurgicale de reprise pour le réparer.L'objectif d'une surface texturée est de faciliter l'adhérence de l'implant au corps, en l'empêchant de bouger, de tourner et de bouger. Avec une surface texturée, une capsule fibreuse naturelle peut se former plus facilement autour de l'implant, et il est prouvé que cela réduit le risque de contracture capsulaire. Cependant, dans certains cas, les patients trouvent que la surface texturée rend l'implant plus palpable.Il y a plusieurs aspects qui peuvent causer une apparence hors-haut : perte de poids, grossesse, génétique, âge. Pour certaines femmes, un implant peut procurer un lifting subtil, mais pour d'autres, un lifting mammaire sera nécessaire pour obtenir un bon positionnement du mamelon.Une augmentation mammaire et un lifting mammaire (mastopexie) sont deux interventions chirurgicales différentes, avec des différences de coût, de cicatrices, de temps de récupération et de risques chirurgicaux en fonction du type d'incision et de la technique opératoire. Pour déterminer si vous pourriez bénéficier d'un lifting mammaire en plus des implants mammaires, nous examinerons la quantité de ptose (flaccidité) en fonction de la position du mamelon et de sa distance de la clavicule.