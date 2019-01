Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Installation d'un système d'alarme Sachez en plus sur l'installation d'un système d'alarme. Cela demande bien plus de réfléxion qu'on ne l'imagine. En effet protéger son chez soi ou son local professionnel demande beaucoup de stratégie







Ceux qui sont particulièrement doués pour le bricolage peuvent également installer eux-mêmes un système d'alarme, car des kits de bricolage sont disponibles sur le marché, mais dans la plupart des cas, il est conseillé de contacter un professionnel qui, grâce à son expérience, peut également proposer les meilleures stratégies pour positionner les capteurs.



Un bon professionnel doit être en mesure d'évaluer tous les points critiques d'accès à la maison après quoi il sera en mesure de suggérer le type d'installation le plus approprié en choisissant entre un périmètre ou un système volumétrique.



Un système périmétrique est installé le long des murs extérieurs de la maison ; une sorte de " ceinture défensive " est créée ; l'alarme se déclenche lors de l'ouverture des fenêtres, portes-fenêtres et portes d'entrée ; c'est un système idéal lorsque la protection est particulièrement nécessaire la nuit car il est possible de se déplacer autour du bâtiment sans risque de fausse alarme ; les principaux avantages du système périmétrique sont essentiellement deux : il peut aussi être activé quand il y a des personnes à l'intérieur de la maison et vous pouvez choisir une seule partie de la propriété à protéger (dans ce cas, il est nécessaire de diviser les zones pendant les phases d'installation).



Les systèmes d'alarme volumétrique fonctionnent par l'intermédiaire de capteurs capables de détecter les variations de température ou certains mouvements ; en cas de détection anormale, les capteurs envoient un signal qui déclenche l'alarme sonore et/ou la connexion avec la police ou l'institut de surveillance. C'est aussi un système adapté aux petits trajets à l'extérieur de la maison et qui compense les oublis (par exemple, vous avez laissé une ou plusieurs fenêtres ouvertes), mais vous n'avez pas la possibilité de le faire fonctionner s'il y a des gens dans la maison.



Romain Maidach

Expert en installation d'alarmes

https://www.rmsecurite.ch/tarifs/

