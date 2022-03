Invasion de l'Ukraine par la Russie

L'organisation internationale Human Rights Watch (HRW) a condamné la répression des médias par la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine, affirmant que la violation de la liberté d'expression et de l'accès à l'information "ne peut être justifiée par le droit international, même en temps de guerre."



"Ces nouvelles lois font partie de l'effort impitoyable de la Russie pour supprimer toute dissidence et s'assurer que la population n'a pas accès à toute information qui contredit le récit du Kremlin sur l'invasion de l'Ukraine", a déclaré Hugh Williamson, directeur de HRW pour l'Europe et l'Asie centrale, dans le communiqué.



"Le Kremlin élimine toutes les possibilités de dissidence pour s'assurer que les courageux manifestants anti-guerre ne redescendent pas dans la rue", a-t-il ajouté. "Lorsque le président Poutine s'en prend à un droit aussi fondamental - la pierre angulaire de la démocratie - avec des tactiques aussi totalitaires, il se débarrasse de toute prétention à ce que son gouvernement ait le moindre respect pour l'État de droit, les droits de l'homme ou la démocratie."



Censurer les médias : Les autorités russes ont restreint l'accès à des publications d'information, notamment BBC Russia, Radio Liberty et Meduza, basé en Lettonie, a rapporté vendredi l'agence d'État RIA Novosti. Ces médias ont été ajoutés à une liste de publications "contenant des appels aux émeutes de masse, à l'extrémisme et à la participation à des rassemblements de masse illégaux".



Vendredi, les législateurs ont approuvé une loi criminalisant la diffusion d'informations "fausses" qui discréditent les forces armées russes ou appellent à des sanctions contre le pays, ont rapporté les médias d'État. Les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant atteindre 1,5 million de roubles (13 877 dollars).



La répression a contraint certains médias à fermer boutique et leurs journalistes à quitter le pays.



Manifestations contre la guerre : Au moins 4 640 personnes ont été placées en détention en Russie dimanche pour avoir participé à des rassemblements contre la guerre dans tout le pays, selon un groupe indépendant de surveillance des droits de l'homme qui suit les détentions.