L'opération nommée liposuccion

Après l'opération, si nécessaire, le patient subira la phase dite de drainage du dessous de la peau pour prévenir la formation de fluides et de liquides et un pansement spécialement conçu pour contrôler le gonflement et le retour favorisant l'adaptation de la peau à sa nouvelle silhouette.Ce pansement est conservé environ 2 à 3 semaines et si le chirurgien le juge approprié après la visite, il peut prescrire l'utilisation pour une autre période en plus de l'utilisation d'antibiotiques courants.La première sensation que le patient aura après la liposuccion sera de se sentir plus lourd (sensation due à l'excès de liquide), l'enflure et des ecchymoses dans les zones concernées ainsi que d'une légère sensation de brûlure.La récupération est un processus graduel de repos pendant quelques semaines jusqu'à (et 15 jours après) l'enlèvement des points. Alors que l'enflure et les hématomes commencent à disparaître au bout d'environ un mois, bien que des périodes plus longues puissent survenir.Complications possibles de la liposuccion La liposuccion peut désormais être définie comme une technique sûre, à condition que le patient réponde aux exigences nécessaires, que la salle d'opération soit bien équipée et que l'opération soit réalisée par un chirurgien plasticien qualifié. Cependant, des complications qui peuvent être à la fois légères et graves, telles que celles dues à l'accumulation de liquides ou de lésions cutanées, ainsi qu'à l'apparition d'ondulations sur la peau, ne peuvent jamais être exclues.Exigences physiquesLes meilleurs candidats à une liposuccion, essentiellement des patients en bonne santé, avec un poids normal et seulement un excès de graisse localisée, une peau qui tend à être élastique pour éviter que les tissus ne s'affaissent pour éviter la possibilité d'une nouvelle chirurgie. Par contre, la liposuccion n'est pas recommandée pour ceux qui ont subi des opérations récentes dans la région à traiter, qui souffrent de problèmes circulatoires ou respiratoires ainsi que cardiaques.Âge propice à la liposuccion ?La liposuccion peut être pratiquée à n'importe quel âge une fois que la période adulte est atteinte, mais si nécessaire et possible, elle peut également être pratiquée à un jeune âge.Domaines d'intervention les plus courants pendant la liposuccionChez les femmes, les zones où la plupart des opérations de liposuccion sont pratiquées sont le double menton, les hanches, les cuisses, l'abdomen (liposuccion abdominale), la zone sous les bras et autour du sein. Chez les hommes, le double menton est normalement traité autour des hanches et de réduire également la poitrine augmenté peut-être en raison d'une gynécomastie.