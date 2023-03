LE NAC - N-acétyl-cystéine : tout le monde devrait approuver ce remède !Ce n’est ni un antibiotique, ni un bronchodilatateur… Mais de la N-acétyl-cystéine.Derrière ce nom imprononçable se cache un remède étonnant.Un remède qui, et c’est assez rare pour le souligner, fait l’unanimité tant auprès des thérapeutes naturels que des médecins conventionnels.Pas naturelle, mais presque…De nombreuses personnes pensent que la Nac est une substance naturelle. En réalité, il s’agit d’un produit synthétisé en laboratoire, comme n’importe quel autre médicament.Alors pourquoi les spécialistes en santé naturelle recommandent-ils la Nac ?En fait, la Nac est un dérivé de la cystéine qui, elle, est un acide aminé que notre corps produit naturellement.Or lorsqu’elle est ingérée, la Nac se transforme rapidement en cystéine.La cystéine est indispensable pour de nombreuses fonctions métaboliques : formation de la peau, des ongles et des cheveux, production d’hormones, fabrication des acides gras…Elle est particulièrement importante pour synthétiser le glutathion, l’un des antioxydants les plus importants de votre corps pour lutter contre le vieillissement de vos cellules.Le problème, c’est qu’en prenant de l’âge, nous avons tendance à produire de moins en moins de cystéine…La Nac a donc une multitude de bienfaits sur la santé, validés par des centaines d’études scientifiques… à tel point qu’il est impossible d’en dresser une liste complète.Voici tout de même quelques exemples :C’est pour cette raison qu’elle est aujourd’hui considérée comme une puissante alliée longévité.En cas de grippe, des études ont montré qu’avec 200 mg de Nac par jour, l’intensité des symptômes est si faible que seules 25 % des personnes contaminées se sont rendu compte qu’elles avaient contracté le virus[10],[11].L’antirouille naturel surpuissant de notre organismeSans entrer dans les détails trop techniques, la Nac est en quelque sorte l’antirouille de votre corps.Elle soutient notamment l’action détoxifiante du foie, principal organe de nettoyage de l’organisme (suppression et élimination des toxines, poisons, pesticides, métaux lourds, médicaments, alcool…).Pour augmenter naturellement vos taux de cystéine, vous pouvez consommer les produits suivants : oignon, ail, chou de Bruxelles, brocoli, germe de blé, levure de bière, graines, produits laitiers, œuf, poisson, viande…Mais pour une action antioxydante et immunitaire significative, il vaut mieux se supplémenter avec de la Nac.Un minimum de 600 mg/jour de Nac est nécessaire[12].A voir sur : https://www.amazon.fr/Sanuvit%C2%AE-N-ac%C3%A9tyl-L-cyst%C3%A9ine-biodisponibilit%C3%A9-tol%C3%A9rance-V%C3%A9g%C3%A9talien/dp/B09K147YND Sources : Pure santé[1]. Liu, « N-Acetyl Cysteine improves the diabetic cardiac function: possible role of fibrosis inhibition », BMC Cardiovasc Disord., 2015[2]. Anfossi, et al., « N-acetyl-L-cysteine exerts direct anti-aggregating effect on human platelets », Eur J Clin Invest., 2001[3]. Locher, et al., « Green tea polyphenols inhibit human vascular smooth muscle cell proliferation stimulated by native low-density lipoprotein », Eur J Pharmacol., 2002[4]. Monti, et al., « N-Acetyl Cysteine May Support Dopamine Neurons in Parkinson’s Disease: Preliminary Clinical and Cell Line Data », PlosOne, 2016[5]. Tardiolo, Bramanti, Mazzon, « Overview on the Effects of N-Acetylcysteine in Neurodegenerative Diseases », Molecules, 2018[6]. Maddirala et al., « Prevention and reversal of selenite-induced cataracts by N-acetylcysteine amide in Wistar rats », BMC Ophthalmol. 2017[7]. Goodson, et al., « Use of Oral N-Acetylcysteine for Protection of Melanocytic Nevi against UV-Induced Oxidative Stress: Towards a Novel Paradigm for Melanoma Chemoprevention[8]. Porpora et al., « A promise in the treatment of endometriosis: an observational cohort study on ovarian endometrioma reduction by N-acetylcysteine », Evid Based Complement Alternat Med., 2013[9]. Enjalbert, et al., « Treatment of amatoxin poisoning: 20‐year retrospective analysis », J Toxicol Clin Toxicol., 2002[10]. De Flora S, Grassi C, Carati L. Attenuation of influenza-like symptomatology and improvement of cell-mediated immunity with long-term N-acetylcysteine treatment. Eur Respir J. 1997[11]. Recommandations du Pr Jean-Paul Curtay, « Les Dossiers de Santé & nutrition », N°41, février 2015[12] . Millea, « N-acetylcysteine : multiple clinical applications », Am. Fam. Physician, 2009