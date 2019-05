La Suisse à découvrir

Sites Internet à découvrir :

Saviez-vous que c'est considéré comme le pays le plus propre du monde ? Eh bien, c'est le pays le plus propre, le pays des montres, du chocolat et de l'eau, que nous visitons aujourd'hui. Mais pas d'une manière habituelle, mais en visitant les meilleures villes suisses. Restez à l'écart du tourisme et découvrez ces petits coins avec tant de charme.La Suisse est un pays au charme particulier. Loin du tourisme du soleil et de la plage traditionnelle, elle offre un tourisme intérieur que peu de villes peuvent offrir. Située en Europe centrale, c'est une destination très proche de l'Espagne. En fait, il ne faut pas plus de trois heures d'avion. Aujourd'hui, nous vous présentons les villes suisses les plus charmantes et les meilleures à visiter. Vous y trouverez une multitude de lacs, de rivières, de musées, une grande architecture et un vert constant qui feront de votre voyage une expérience inoubliable et une carte postale.Découvrez les meilleures villes suisses à visiter !La ville culturelle par excellence. Parfait pour ceux qui recherchent un certain élitisme. Il concentre le plus grand nombre de musées du pays et possède un beau centre historique d'architecture moderne. Le Rhin baigne ses rives, qui sont remplies de notes et de crème solaire en été. Pour ceux qui ne le savent pas, Bâle est aussi la plus ancienne ville universitaire de Suisse. Dans la vieille ville, vous trouverez sa cathédrale (un merveilleux mélange de gothique et de romain) et "Lackerli Huus" où vous pourrez déguster les pâtes traditionnelles au miel.Zurich offre un large éventail d'aventures, de musées et de galeries d'art partout dans le monde. Sa vue sur les Alpes. Si vous cherchez une ville où faire la fête, Zurich est le meilleur choix. Sans aucun doute, l'une des villes suisses avec plus de vie nocturne et pas seulement parce qu'il y a beaucoup de pubs, mais parce que l'ambiance dans la rue est imbattable. Peu importe l'heure à laquelle vous sortirez, il y aura toujours des gens qui danseront et chanteront dans les rues.C'est la ville des parcs et des fleurs, vous les verrez partout. Il y a aussi beaucoup de villas et de bâtiments religieux à visiter. Ce qu'il y a de bien dans cette ville, c'est qu'elle est grande mais avec le charme d'une petite ville. De plus, le tourisme dans ses rues est très confortable et agréable car la vieille ville est fermée à la circulation pour éviter les grandes foules. Les bâtiments que vous trouverez sont de style lombard et beaucoup d'entre eux sont des musées. Son lac majestueux en fait l'une des plus grandes attractions de Suisse.Sur les rives du lac des Quatre-Cantons, l'une des villes suisses du centre du pays. Si vous le visitez, vous pouvez en partir pour plusieurs excursions car il est entouré de lacs et de montagnes à proximité. Souligne son pont médiéval Kapellbrückees, le plus ancien pont en bois en Europe et le deuxième plus long (204 mètres). Construite en 1365, elle relie la vieille ville à la nouvelle ville en traversant la Reuss. C'est actuellement l'attraction la plus visitée par les touristes.