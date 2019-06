La liposuccion et ses secrets

Les zones les plus communes pour la liposuccion sont :flancsventrepochettescuissesveauxles bras et le menton.schéma des zones de liposuccionLa liposuccion est indiquée dans les cas suivants :Vous ne devez pas être en surpoids. Il n'est pas recommandé pour les patients qui présentent une surcharge pondérale de plus de 20 %. Comme nous l'avons déjà dit, si vous avez besoin de perdre du poids, il sera nécessaire de faire une alimentation équilibrée et la liposuccion sera utilisée pour éliminer les accumulations localisées qui n'ont pas disparu, donc nous parlons aussi de liposculpture comme un concept pour former ou façonner votre corps.Le patient qui subit une liposuccion ne devrait pas souffrir de maladie cardiovasculaire ou de diabète.Stabilité émotionnelle. Le patient doit comprendre et accepter l'intervention et, surtout, le processus postopératoire de la liposculpture.La peau doit être élastique. Après la liposuccion ou la vidange de la graisse, la peau est lâche et doit s'ajuster à nouveau au contour pour qu'elle ne soit pas flasque. Par conséquent, plus la qualité de votre peau est bonne, meilleur est le résultat.Il n'est pas nécessaire d'avoir eu des opérations dans les zones à traiter avec une marge minimale de 6 mois à 1 an.La liposculpture est une technique minimalement invasive qui doit être pratiquée en salle d'opération pour avoir les conditions de stérilité appropriées et ainsi éviter les infections, thromboses et complications. Je recherche toujours la sécurité maximale pour vos patients dans leur pratique quotidienne.RISQUES DE LA LIPOSUCCION CHIRURGICALELa liposuccion ou liposculpture est une technique peu invasive parce qu'elle fonctionne en surface, mais les canules sont introduites dans la peau et donc nous faisons une agression à votre corps. C'est une technique chirurgicale et nous devrons donc la pratiquer en salle d'opération et dans les meilleures conditions possibles pour éviter les infections, les saignements et les risques anesthésiques.D'autre part, les résultats obtenus dépendront dans une large mesure de la compétence et de l'expérience du chirurgien plasticien dans ce type de chirurgie.Si la liposuccion est la bonne technique pour atteindre vos objectifs, si vous vous êtes mis entre de bonnes mains et que vous êtes dans une bonne clinique, les risques de complications sont minimes. La chose la plus fréquente que nous pouvons rencontrer est :Après la liposculpture, il reste de petites taches dues aux incisions minimales que nous pratiquons pour introduire les canules d'infiltration et d'aspiration.Les plis cutanés. Il peut y avoir quelques irrégularités minimes, mais si vous voyez de vrais plis, c'est parce que la technique de liposuccion a été réalisée par un chirurgien plastique inexpérimenté.Modifications de la pigmentation des zones traitées, qui peuvent augmenter avec l'exposition au soleil tant que l'inflammation persiste.Asymétrie. Dans la période postopératoire qui suit immédiatement l'intervention chirurgicale, il n'est pas rare de voir des asymétries car l'inflammation ne disparaît pas en même temps dans toutes les zones. Si après 6 mois à 1 an vous constatez une différence, il sera nécessaire de la compenser en faisant une petite retouche.Irrégularités dans le contour. Parfois, la canule peut être marquée de façon permanente sur la peau.Il est fréquent que les zones traitées soient insensibles en raison du processus inflammatoire dans les 2-3 premières semaines, mais après cela vous retrouverez progressivement la sensibilité jusqu'à sa normalisation complète.Si l'intervention est effectuée en salle d'opération et qu'un traitement antibiotique est appliqué la semaine suivant l'intervention, il n'y aura pas d'infection.Accumulation de liquide. C'est rare, mais si cela se produit, il faut le drainer pour éviter les complications.