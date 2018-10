La tarologie un autre visage de la voyance !

Croyance avérée ou simple attraction ? De plus en plus de femmes ont recours à la voyance pour obtenir « des réponses » aux questions qu’elles se posent concernant leur avenir. « Vais-je enfin trouver le grand amour ? Mon couple va-t-il tenir le coup ? Vais-je enfin m’épanouir au travail ? »… Si certaines préfèrent recourir aux boules de cristal, aux lignes de la main ou aux pendules, la tarologie reste sans doute la forme la plus populaire de voyance qui soit…



Traditionnellement le tarot appartient à la famille des arts divinatoires. Il existe de nos jours des centaines de jeux de tarots qui se différencient certaines fois par un simple détail, d’autres par des différences plus importantes. Mais si plusieurs formes de cartes existent, toutes s’inspirent en fait du tarot divinatoire, plus connu sous le nom de tarot de Marseille, qui est le plus prisé de tous. Les tarots comportent 78 cartes qui se subdivisent en 22 Grandes Arcanes et 56 Petites Arcanes.



Cette pratique permet, en effet, de connaître les aspects cachés de la vie d’un individu.