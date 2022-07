Lausanne: épilation laser chez Entourage

Une source lumineuse envoie de l'énergie au bulbe pileux via les pigments présents dans le poil, la mélanine. L'augmentation de la température dans le bulbe engendre sa destruction, rendant toute repousse de poil impossible.Cela ne fonctionne cependant que lorsque le poil est en contact direct avec le bulbe, ceci qui n’est le cas que lorsque le poil est en phase de croissance. Ensuite, le poil se détache du follicule et remonte à la surface de la peau progressivement. La croissance de chaque poil est indépendante de ses voisins, c'est pourquoi il faut plusieurs séances pour éliminer tous les poils.De nombreux facteurs influent sur la pousse du poil, principalement les changements hormonaux, certains médicaments, certaines maladies et le régime alimentaire. L’ensemble de ces facteurs sont soumis à des changements dans le temps. Nous préférons donc parler d’épilation longue durée, car les poils traités lors des séances ne repousseront plus, mais nous ne pouvons pas empêcher l’apparition de nouveaux poils au cours de la vie.En général nous évitons de faire le traitement pendant la saison d’été, l’exposition au soleil étant à éviter pendant le traitement car cela augmente le taux de complication ou de risques.Idéalement, il faudrait commencer à l'automne. Le traitement, qui comporte 5 à 8 séances, sera ainsi achevé pour le printemps suivant.Il faut différencier les contre-indications absolues, où le traitement ne peut pas se faire, et les contre-indications partielles qui demandent une évaluation médicale plus poussée et un paramétrage de l’appareil plus complexe afin de limiter les effets indésirables.La grossesseUn historique ou un traitement de cancer de la peauL’usage de médicaments photo sensibilisants (Tétracyclines, Roaccutane, …)La présence de cicatrices chéloïde ou hypertrophiqueLe diabèteL’herpès (un traitement préventif sera prescrit)Le vitiligoLa présence de tatouage, le traitement peut endommager les pigments du tatouage, on évite les zones tatouées.Les brûlures cutanées à différents degrés constituent le risque principal de l'épilation au laser. De telles brûlures peuvent parfois laisser des cicatrices.Une hyperpigmentation ou une hypo-pigmentation de la zone traitée, qui se manifeste par des taches plus foncées ou plus claires au niveau de la zone traitée, constituent d'autres risques du traitement. Ces taches ont la forme du cristal de l’appareil qui était en contact avec la peau lors de traitement.La sensation ressentie lors du traitement est comparable au claquement d’un élastique sur la peau. Sur certaines zones du corps, la douleur est presque imperceptible alors que d'autres s'avèrent plus sensibles à la douleur.Cette sensation peut être atténuée grâce au froid ou à une crème anesthésiante prescrite par votre médecin.La principale différence entre les deux technologies est la longueur d’onde de la lumières (sa couleur). L’IPL est une source lumineuse qui comporte un spectre de longueurs d’ondes, qui varient d’un fabricant à l’autre, alors que le laser est composé d’une longueur d’onde unique.Ainsi dans le cas de l’IPL l’énergie fournie par la lumière est diffusée plus largement que dans le cas du laser. La profondeur atteinte par le laser est également plus important.Utilisé avec les bons paramètres, adaptés à la couleur de peau et à la couleur du poil de chaque individu, on obtient un résultat convainquant avec les deux technologies.A noter qu’il existe différents types de lasers utilisés pour l’épilation longue durée.L’efficacité du traitement est directement dépendante de la quantité d’énergie délivrée par l’appareil. Afin d’obtenir les meilleurs résultats avec le moins de séances possible, l’objectif du praticien est d’apporter un maximum d’énergie au bulbe sans causer de dommage à la peau.Les lasers les plus puissant sont des lasers de classe 4 qui sont destinés à un usage médical uniquement. Mal utilisés, ils peuvent causer des lésions irréversibles, c'est pourquoi ils nécessitent des connaissances médicales spécifiques.Le cabinet médical représente de ce point de vue la meilleure option si l’on met en parallèle l’efficacité et la sécurité du traitement.Un équipement médical de qualité, venant d’un fabriquant reconnu et certifié représente un investissement conséquent et engendre d'importants frais de maintenance.Ainsi le prix de la séance sera généralement plus élevé en cabinet. Mais il faut aussi tenir compte du fait que le nombre de séances nécessaires sera réduit, avec les gains de temps et d'argent que cela implique. Au final, cela tend à s'équilibrer.Toutes les parties du corps peuvent être traitées. L'unique facteur limitant est la couleur des poils. Pour l’instant les technologies existantes fonctionnent mal sur les poils clairs, roux, blond ou blanc même si la repousse est ralentie.Certaines parties du corps sont plus sensibles, comme les parties génitales ou la région péri-anale. Dans ce cas les paramètres de l’appareil seront adaptés et une supervision médicale est nécessaire.Les hommes aussi font appel à l’épilation définitive, à l’instar de certains sportifs dont la discipline est historiquement liée à la dépilation, notamment les cyclistes, les nageurs et les culturistes ainsi que les pratiquants d'arts martiaux ou de sports de combat.Cependant de plus en plus d’hommes souhaitent se débarrasser de manière durable de leurs poils indésirables, par exemple sur les épaules ou dans le dos. Mais de plus en plus d’homme demandent également à traiter d’autres zones.Pour les hommes qui ont tendance à avoir des poils incarnés au niveau de la barbe, l’épilation peut aussi représenter une solution.Tel :+41 21 552 60 00Avenue de la Gare 391003 LausanneSite Internet : https://www.entourage.ch/fr/parts/epilation-laser/