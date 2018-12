Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Le lifting du visage pour 2019 ? Vous pensez très sérieusement à passer le cap du Lifting du visage en 2019 ? Notre article vous sera utile pour comprendre toutes les implications et avoir des réponses à beaucoup de vos questions !



Face lift : adieu le scalpel ?



Faibles coûts et temps de récupération rapides : si vous ne voulez pas avoir recours à la chirurgie, vous pouvez choisir un lifting sans scalpel. Le lifting non chirurgical est en fait un effet lifting qui est généré sans chirurgie, tout comme les remplisseurs pour les lèvres. Avec cette méthode, seuls des peelings chimiques très puissants sont utilisés, qui provoquent un renouvellement complet de la peau et de ses éléments sous-jacents, avec stimulation et régénération simultanées des fibres élastiques et du collagène.



Grâce à ces caractéristiques, en peu de temps, ce nouveau traitement de rajeunissement facial est devenu très populaire : il semble, en effet, que le lifting non chirurgical ait déjà conquis de nombreuses personnes, dont des stars hollywoodiennes comme Courtney Cox et Jennifer Aniston. Parmi les principaux effets de ce traitement se distinguent la grande exfoliation et la régénération profonde des tissus, obtenues grâce à l'utilisation d'un puissant peeling à l'acide glycolique, qui détermine un véritable effet lifting et donc un rajeunissement important du visage.



En ce qui concerne le temps de guérison du lifting, en particulier du lifting non chirurgical, on parle d'une quinzaine de jours pendant lesquels la personne est dans un état de rougeur et d'enflure qui l'empêche de vivre la vie quotidienne habituelle. Si vous choisissez de recourir à la chirurgie, sachez que le déroulement postopératoire du lifting fonctionne de cette façon : Pendant les 48 heures suivant l'opération, il est nécessaire de se reposer la tête légèrement relevée et d'effectuer un shampooing quotidien pour nettoyer les plaies ;

Au cours des deux premiers jours, un gonflement et des ecchymoses peuvent apparaître autour de la région traitée et il y aura rarement des hématomes, des infections, des cicatrices ou des lésions temporaires ou permanentes du nerf facial ;

Dès le troisième jour, il sera possible de reprendre une vie normale, mais en évitant les activités fatigantes ou l'exposition au soleil ;

Après sept jours de chirurgie, le chirurgien enlèvera les points de suture ;

Le visage semblera plus enflé que le résultat final, mais dans les 2 à 3 semaines qui suivent, l'œdème et l'enflure disparaîtront graduellement ;

A partir de la troisième semaine, toutes les activités normales seront reprises, y compris les activités sportives, et le résultat final sera définitivement atteint six mois après l'intervention. Lifting du visage : prix



Celui qui choisit ce type d'intervention, qui est l'une des cinq opérations de chirurgie esthétique les plus populaires, doit connaître le prix d'un lifting du visage : en ce qui concerne l'option non chirurgicale, le coût moyen d'une séance est d'environ 300/400 euros, alors que pour l'opération, on parle évidemment de chiffres supérieurs allant de 2000 à 5000 euros pour le lifting total et permanent du visage. Une fois que vous connaissez les coûts à engager et le temps de guérison, il y a beaucoup de gens qui choisissent le type de lifting qui convient le mieux à leurs besoins : avec ou sans scalpel, le secret est de compter sur une équipe d'experts dans le domaine.



En savoir plus :

