Le président Macron Fait son Buzz sur TIKTOK

Le retour du "président épidémiologiste", cette fois-ci sur TikTok et Instagram ? T-shirt noir, le teint hâlé, Emmanuel Macron a décidé de faire de la pédagogie sur la vaccination contre le Covid-19 à travers des vidéos, depuis sa résidence estivale du fort de Brégançon. "Certains d'entre vous entendent de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi, il faut bien le dire... Alors j'ai décidé de répondre directement à vos questions", a-t-il déclaré.Afin d’atteindre l’objectif du gouvernement de 50 millions de primo-vaccinés à la fin du mois, le président de la République a donc fait lapromotion du vaccin sur TikTok et Instagram.Cette manière directe de s’adresser aux Français est aussi l’occasion d’évoquer la nécessité du pass sanitaire et de répondre aux critiques de l’opposition.​Devant une bibliothèque ou dans le jardin du fort, le président se prête au jeu, quitte à devoir expliquer que le vaccin ne transforme pas en titan… Plus sérieux, il termine en pointant du doigt les «irresponsables» qui ne sont pas vaccinés et risquent de contaminer leurs proches.A contempler sur :Sources : CNEWS - l'express