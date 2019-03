Les as du botox à Marseille ?

Quand le traitement au botulinum est-il indiqué ?

Rides frontales horizontales

Rides verticales entre les sourcils

Rides autour des yeux du " pied de poule ".

Comment effectuer le traitement du botulinum

Les contre-indications de l'injection de Botox® sont minimes :

Qu'est-ce que la toxine botulique ?Le botulinum est utilisé pour éliminer les rides d'expression causées par la contraction des muscles faciaux et donc les rides entre les sourcils, le front, les pattes d'oie et pour traiter l'hyperhidrose (transpiration excessive).La toxine botulique de type A (connue sous les noms commerciaux Botox, Vistabex) est une substance connue et utilisée en médecine depuis 1978. La toxine botulique est produite par Clostridium botulinum et a la propriété d'inhiber la contraction musculaire. Ceci, en fait, si injecté dans le muscle bloque la libération d'acétylcholine au niveau de la plaque neuromusculaire empêchant la transmission de l'impulsion. Dans le domaine médical, il est utilisé depuis longtemps en ophtalmologie pour traiter les cas de strabisme ou de blépharospasme ou dans le domaine neurologique.Bien qu'utilisé dans le domaine esthétique depuis plus de 15 ans, le F.D.A. (l'organisme américain le plus important qui contrôle l'efficacité des médicaments) a approuvé son utilisation pour les rides glabellaires d'abord au Canada en avril 2001, puis aux États-Unis le 15 avril 2002. En Italie, l'utilisation de la toxine botulique à des fins esthétiques a été autorisée en avril 2004.Ce traitement, l'un des plus populaires aujourd'hui dans le monde, lorsqu'il est utilisé avec les bonnes indications, produit des résultats esthétiques vraiment convaincants sans effets secondaires.Les meilleurs résultats sont obtenus au niveau de l'extension :La toxine botulique est donc utilisée pour soulever la partie centrale et surtout la partie latérale du sourcil, en donnant plus de proéminence et d'éclat aux yeux (lifting non chirurgical des sourcils). Pour cette raison, il est souvent utilisé comme complément après une blépharoplastie.D'autres sites d'injection de toxine botulique pour traiter les rides autour de la bouche ou du cou, et plus, ont été décrits. Ces dernières applications sont encore peu efficaces ou plus sujettes aux effets secondaires.Pour tous les patients souffrant d'hyperhidrose (transpiration excessive) avec infiltration de toxine botulique, vous pouvez arrêter complètement la transpiration dans les mains, les aisselles et les pieds.Le traitement a lieu dans une clinique externe et ne dure pas plus de 10-15 minutes. Elle s'effectue sans anesthésie et consiste à injecter à l'aide d'une seringue, munie d'une très petite aiguille, quelques gouttes du produit dans les muscles mimétiques d'où proviennent les rides d'expression que l'on souhaite éliminer.Chaque injection unique de botulinum a une plage d'action d'environ un demi-centimètre, de sorte que pendant le traitement doit être effectué plusieurs injections, réparties de manière appropriée pour avoir l'effet désiré. Le patient peut quitter la clinique immédiatement après le traitement.Contre-indications de la toxine botuliqueRarement il peut y avoir une ptose ou un abaissement de la paupière supérieure, d'une durée de 3-4 semaines et donc réversible.Hématomes, fièvre légère.Il s'agit toutefois d'effets secondaires temporaires et réversibles, car l'efficacité de la toxine est limitée dans le temps (elle dure de trois à six mois).Elle induit une réduction sélective de la contractilité musculaire qui dépend de la dose injectée, mais qui est toujours réversible.Toutefois, ces effets sont toujours transitoires et, en tout état de cause, de relativement courte durée.Les réactions allergiques sont très rares et il est conseillé de ne pas l'injecter pendant la grossesse ou si la patiente a des problèmes neuromusculaires.Résultats de l'injection de botulinumLes effets commencent à apparaître après au moins 3-4 jours, avec une réduction de la contraction musculaire et sa relaxation progressive. L'effet complet est obtenu après environ 7-10 jours.Les résultats durent généralement 6 mois, après quoi l'injection peut être répétée.Complications et effets secondaires du BotoxDans de très rares cas, une petite ecchymose peut se former dans la zone d'injection, qui disparaîtra en quelques jours.Les principales complications sont cependant dues à l'étalement du liquide injecté hors du site d'injection. Cela est dû non seulement à des erreurs d'injection ou à des décès, mais aussi au manque d'attention du patient à l'égard des recommandations sur le comportement post-traitement. (voir ci-dessus). Cependant, il faut souligner que ces complications sont absolument transitoires et complètement réversibles en peu de temps. Ces complications consistent en une ptose du sourcil ou de la paupière, une diplopie (vision double), des asymétries, etc.