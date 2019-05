Les attentes de l'augmentation mammaire

Il est recommandé que la prothèse ne soit pas trop grande.

Le volume du sein doit rester dans les limites normales, afin de faciliter la vie de la patiente, plutôt que de la compliquer.

Exemples d'implants mammairesPour faciliter le choix de la taille de l'implant, une simulation des résultats avec différentes tailles d'implants mammaires est généralement effectuée. Cette simulation s'effectue dans le cabinet du chirurgien : le patient peut ainsi voir devant un miroir comment les différentes prothèses se tiennent avec un soutien-gorge de sport spécial. Avec cette simulation, vous pouvez vous faire une idée assez réelle du résultat final, car avec cette technique, il devient très facile de comparer les différentes mesures.La taille de la prothèse est déterminée en plaçant des implants de tailles différentes sur les seins, à l'aide d'un soutien-gorge de sport. Le soutien-gorge comprime la poitrine et la prothèse : il sera ainsi possible d'évaluer avec une certaine précision quelles seront les dimensions finales. Il est également important de connaître le résultat lorsque vous portez un soutien-gorge ou un T-shirt moulant. L'utilisation de t-shirts blancs vous permettra de mieux apprécier les différences, tandis qu'avec des t-shirts noirs, vous pourrez distinguer moins de détails. Il est donc recommandé que la patiente apporte deux t-shirts avec elle afin que le résultat puisse être comparé.Vous pouvez vous rendre à la visite en compagnie d'un membre de votre famille ou d'un ami de votre choix, qui pourra vous donner des conseils utiles sur la taille choisie et leur adéquation en fonction de la personnalité du patient.Dans la chirurgie d'augmentation mammaire, si la patiente croit que les prothèses choisies ne sont pas les plus appropriées pour elle, elle aura toujours l'appui du chirurgien plasticien, qui l'aidera à prendre la décision et à expliquer quel doit être le résultat. Néanmoins, la décision finale sera toujours celle du patient. Il est recommandé que la prothèse ne soit pas trop grande car ce type d'excès dans les implants prothétiques peut causer des problèmes aux femmes. Il est toujours recommandé de ne pas surdimensionner les implants.Si une patiente se plaint qu'elle n'a pas obtenu le résultat souhaité, c'est généralement dû au fait qu'une fois l'inflammation des seins due à l'opération guérie, les seins semblent encore trop petits. Mais il ne faut jamais oublier que le but de la chirurgie esthétique est d'améliorer l'apparence de la patiente en lui donnant une image aussi naturelle que possible de la forme et du volume des nouveaux seins. L'ensemble du processus d'évaluation et de détermination du type de prothèse à poser est réalisé lors d'un examen médical préalable à l'intervention. Néanmoins, une fois dans la salle d'opération, le chirurgien plasticien disposera également d'implants un peu plus grands et un peu plus petits que ceux choisis par le patient, au cas où il décide de changer la taille de la prothèse au dernier moment.