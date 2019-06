Qu'est-ce qu'un lifting des membres ?

Le lifting des cuisses est une opération de chirurgie esthétique du corps qui s'effectue pour donner une plus grande tonicité aux muscles détendus. Le lifting des bras implique l'ablation chirurgicale d'une partie de la peau à l'intérieur des bras et un renforcement du fascia musculaire.La chirurgie des bras ou des jambes est mieux indiquée pour les hommes et les femmes qui ont subi une perte de poids importante.Le lifting des membres inférieurs est une chirurgie esthétique qui enlève l'excès de peau généralement présent sur la face interne de la partie proximale des bras. Grâce à une cicatrice peu visible dans la partie la plus cachée de cette zone, on obtient un effet plus tonique et raffermissant.Le lifting des membres inférieurs, par contre, à travers une incision cachée dans le pli inguinal, permet de soulever toute la peau de la face interne de la cuisse.Pour ces deux opérations de chirurgie esthétique, il est possible, si nécessaire, de combiner une liposculpture afin d'éliminer l'excès de graisse.Les liftings peuvent être effectués sous anesthésie locale avec sédation et Lifting des jambes, si nécessaire, également avec l'épidurale.Dans les premiers jours postopératoires, il est essentiel que le patient soit attentif aux mouvements brusques des bras ou des jambes et évite tout type d'activité physique qui pourrait reprendre après 4 à 6 semaines après la chirurgie.Sites Internet à découvrir :