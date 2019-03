Le lifting des joues est fait pour soulever la partie musculo-cutanée des joues. Pour ce faire, des incisions sont pratiquées devant la ligne d'attache de l'oreillette et se terminent derrière l'oreille. La longueur des incisions varie en fonction de l'affaissement de la peau et de la largeur de la zone à traiter. Ce type d'intervention permet un certain lifting des joues, pour faire ressortir davantage les pommettes et le contour de la mandibule, tout en réduisant les plis nasogéniens et en redonnant un certain tonus à l'ensemble de la partie centrale du visage.La phase postopératoire est nettement moins lourde que celle que l'on retrouve après un lifting complet (moins de douleurs et de gonflements intenses et une récupération plus rapide que les activités normales).Le lifting temporal (ou de l'arcade sourcilière) se fait dans le but de lever les arcades sourcilières en faisant ressortir les yeux et en donnant plus d'expressivité au visage. Contrairement à d'autres chirurgies esthétiques, l'objectif premier n'est pas de rajeunir la zone, mais d'améliorer l'expressivité. Elle est souvent associée à une blépharoplastie. Les incisions sont pratiquées juste au-dessus des tempes ; en pratique, une partie de la peau en forme de losange est enlevée, plus ou moins étendue au besoin.L'opération n'est pas particulièrement grave et est généralement réalisée en ambulatoire. La douleur postopératoire est à peine significative et peut être contrôlée efficacement avec des analgésiques. La présence d'un léger œdème frontal qui peut descendre jusqu'à la paupière est normale. La reprise des activités normales peut être reprise après une ou deux semaines. Éviter l'exposition au soleil pendant au moins trente jours.Le lifting frontal est une opération qui vise à éliminer les rides frontales. L'opération de lifting frontal s'effectue en coupant le cuir chevelu en commençant au-dessus d'une oreille et en finissant au-dessus de l'autre. Les tissus sont ensuite déconnectés et repositionnés plus haut. L'opération n'est pas particulièrement exigeante et peut être réalisée sous anesthésie locale avec sédation en hôpital de jour. A la demande spécifique du patient, il est possible d'opter pour une intervention chirurgicale sous anesthésie générale ; dans ce cas, un séjour d'au moins une nuit dans l'établissement de santé est nécessaire. Une certaine enflure de la zone affectée est possible pendant environ une semaine. La reprise des activités normales peut être reprise après une ou deux semaines. Éviter l'exposition au soleil pendant au moins trente jours.Sites Internet que je vous conseille :