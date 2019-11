Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Le courrier des Lecteurs Lifting des seins Paris Chers lecteurs et chères lectrices nous vous proposons ce soir de découvrir plus de choses sur ce que l'on appelle le lifting des seins.







Les malformations les plus fréquemment traitées impliquent une augmentation ou une réduction de la taille du sein. Dans ces cas, on parle respectivement de mastoplastie additive (augmentation mammaire) ou de mastoplastie réductrice (réduction mammaire). Contrairement à la chirurgie de réduction, la chirurgie d'augmentation mammaire esthétique peut être pratiquée dans une clinique externe, même sans anesthésie générale.



L'opération consiste en l'introduction d'une prothèse spéciale, de tailles et de types différents, par une petite incision pratiquée sur la gorge mammaire ou le bord de l'aréole ou de la cavité axillaire. Ces incisions laissent une cicatrice invisible. L'intervention convient aux seins petits ou sous-développés et aux seins qui, en raison de l'âge et de l'allaitement, ont vu leur volume diminuer avec la descente de l'aréole.



Le choix de l'incision sera dicté par les besoins anatomiques ; la prothèse est insérée dans tous les cas sous la glande ou le muscle pectoral, ce qui permet de maintenir une parfaite consistance naturelle du sein. Le patient reçoit son congé de l'hôpital pendant la journée et après sept jours, les points de suture sont retirés. Il n'y a aucune contre-indication à l'allaitement futur. Toutes les patientes ne sont pas de bons candidats pour ce type de chirurgie. Lors de la première visite, le chirurgien pourra préciser les limites et les résultats qui peuvent être obtenus avec les différentes techniques réductives, additionnelles ou combinées pour obtenir une meilleure projection vers l'avant et vers le haut du sein.



Complications : La mammoplastie est une intervention de plus en plus différente, car avec l'amélioration des nouveaux matériaux et des techniques opératoires, les complications ont été réduites au minimum de la chirurgie ordinaire.



La douleur est pratiquement absente, dans les semaines qui suivent l'intervention, il peut y avoir un léger gonflement, quoique très rarement, des ecchymoses temporaires. Les incisions cicatrisent avec des cicatrices qui seront plus ou moins invisibles en raison de leur emplacement. Avant l'intervention, le chirurgien expliquera au patient les résultats qui peuvent être obtenus et les complications possibles.



La chirurgie esthétique de réduction mammaire est une technique qui nécessite une anesthésie générale avec hospitalisation en clinique : elle est réservée aux patientes qui souhaitent réduire le volume de leurs seins.



La technique chirurgicale nécessite un séjour minimum de deux jours et réduit le volume et la projection des seins en avant et en haut. Un beau sein n'est pas toujours un grand sein. C'est une question de forme.

Un chirurgien esthétique expert sera en mesure de redonner forme et proportion à votre poitrine grâce à des techniques adaptées aux besoins spécifiques de chaque femme.



Avec une opération de mastopexie, vous serez surpris de voir comment votre poitrine peut être liftée, obtenant une meilleure forme, jeune et attrayante mais toujours très naturelle, même en utilisant une prothèse.

Ceci peut être réalisé en enlevant l'excès de peau autour et sous le mamelon et l'aréole qui sera soulevé à une position plus élevée.



Quand une femme doit-elle subir une opération de mastopexie ? Lorsqu'elles veulent obtenir une forme de poitrine plus agréable après la grossesse et/ou l'allaitement. Pour restaurer la plénitude et le contour de la poitrine après une perte de poids importante, pour profiter d'une forme plus belle et attrayante.

La seule façon de confirmer si vous avez besoin d'une mastopexie est de consulter un chirurgien plasticien qualifié.



La première chose que le chirurgien plasticien examine pendant la visite est la position du mamelon et de l'aréole par rapport à la clavicule et à la rainure inframammaire.



Vous pouvez essayer ce test : placez un stylo sous le sein (sans soutien-gorge) pour qu'il repose contre le pli du sein. Maintenant, laisse le stylo. Si le stylo tombe au sol, vous n'avez pas besoin d'une mastopsie et une mastoplastie supplémentaire avec prothèse peut être la meilleure option pour votre cas. Si le stylo se tient sous le sein et que les mamelons sont placés plus bas que le stylo, il est très probable que vous ayez besoin d'un lifting mammaire.



Si vous avez besoin d'un lifting mammaire et que vous êtes satisfaite de la taille de vos seins, une opération de mastopexie ne réduira que légèrement le volume mais vous permettra d'avoir un sein plus rond, compact et relevé. Mais si vous voulez que votre sein soit plus grand, vous devrez insérer une prothèse qui sera toujours petite pour éviter une descente rapide du sein en raison du poids de la prothèse.



Il est important de noter que même un lifting mammaire (surtout si vous utilisez une prothèse en même temps que le lifting) n'arrêtera pas le processus de vieillissement. Divers événements de la vie tels que la perte ou le gain de poids, la grossesse, la maladie, la gravité, influenceront certainement le résultat. Il est toujours conseillé de subir une opération de mastopexie si vous ne prévoyez pas avoir d'autres enfants à l'avenir et si vous restez stable avec votre propre poids.



Un lifting mammaire ou mastopexie peut être associé à une réduction du volume du sein et parle dans ce cas de mastoplastie réductrice.



Nous citons ce site Internet de Paris qui parle lui aussi très bien du lifting des seins :



