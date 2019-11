Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Le courrier des Lecteurs Lifting du visage, Fils tenseurs Paris Le Lifting du visage fait partie des prestations très demandées en Chirurgie esthétique sur Paris ! Les fils tenseurs font partie intégrante de la panoplie des chirurgiens esthétique pour obtenir le résultat naturel souhaité. Chers lecteurs et chères lectrices d'editoweb nous vous proposons d'en découvrir plus grâce à notre article et à la vidéo que nous avons découverte.







Le vieillissement cutané, l'exposition au soleil, le stress quotidien et la force de gravité se reflètent sur le visage. Au fil des années, les tissus se détendent et perdent leur tonus, favorisant l'apparition de rides et de plis disgracieux. Le lifting du visage est la chirurgie esthétique qui, en soulevant, remodelant et repositionnant la peau et les tissus musculaires du visage et du cou, corrige les défauts esthétiques dus à l'âge et restaure un aspect frais, jeune et détendu.



PROCÉDURE

L'opération de lifting facial peut durer de 2 à 4 heures selon l'étendue de la zone à traiter et nécessite généralement une anesthésie locale avec sédation profonde ou anesthésie générale. Si le lifting est limité à certaines zones (minilifting), les incisions sont limitées à la zone à traiter et l'intervention se fera en hôpital de jour. Si le lifting couvre tout le visage jusqu'au cou (lifting complet), une hospitalisation de 24 heures peut être nécessaire. Une fois les incisions pratiquées à des endroits précis, la peau est liftée, les muscles repositionnés, la graisse sous-cutanée redistribuée et/ou enlevée et l'excès de peau correctement enlevé. Les drainages sont souvent insérés. Les cicatrices seront pratiquement invisibles car elles sont fermées par de très fines sutures et cachées derrière les oreilles et dans les cheveux.



POST-OPERATION

La peau du visage est très délicate. Une fois les pansements enlevés et jusqu'à deux à trois semaines après l'opération de lifting, l'apparition d'ecchymoses, d'enflure et la perception d'une apparence légèrement altérée sont normales. L'apparence du visage s'améliorera graduellement au cours du premier mois jusqu'au résultat final de rajeunissement.



RÉSULTATS

Le lifting facial restaure l'estime de soi et la sécurité sans bouleverser le visage. Les résultats du lifting garantissent une réduction des rides et un rajeunissement du visage d'une dizaine d'années, avec un effet naturel. Il ramène les aiguilles de la montre sans "arrêter le temps", améliorant ainsi les signes visibles de l'âge de manière extrêmement durable. Les contours du visage sont redessinés et la peau paraît plus détendue, lisse et tonique.



Notre équipe de France vous conseille de découvrir à Paris :



Docteur Riccardo Marsili

225 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France

+33 6 69 31 76 70

