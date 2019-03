Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Tribune Libre Lifting du visage Il faut dire que le vieillissement est un processus inévitable, mais qu'il change d'une personne à l'autre ; en d'autres termes, il y a des personnes de cinquante ans qui ont l'air beaucoup plus jeunes que beaucoup de leurs pairs et même des personnes plus jeunes. Les facteurs génétiques interviennent en partie, mais beaucoup sont liés au mode de vie ; si celui-ci est bon, l'aspect esthétique en profite également. Cela dit, dans la plupart des cas, l'âge approprié pour intervenir avec un lifting facial peut se situer entre 40 et 60 ans. Dans ce groupe d'âge, les liftings partiels peuvent être suffisants chez les plus jeunes (mini-lifting, voir ci-dessous), alors que chez les personnes plus âgées, où le relâchement cutané au milieu du visage, les poches autour des yeux et l'excès de peau au niveau de la mâchoire inférieure et du cou sont beaucoup plus visibles, une intervention totale de lifting peut être envisagée.



Le lifting du visage (également lifting du visage, lifting du visage, ritdectomie ou ritdoplastie) est l'une des chirurgies esthétiques les plus pratiquées, mais en même temps plus complexe et délicate et, par conséquent, exige beaucoup d'expérience et une grande compétence.



Le but du lifting est essentiellement de rajeunir le visage en éliminant les rides et le relâchement cutané. Si elle est bien réalisée, l'opération de lifting permet des améliorations significatives et non pas une durée minimale (en moyenne environ 10-12 ans, mais selon le cas, vous pouvez aller jusqu'à 15 ans). Dans le lifting du visage, l'étirement correct de la peau est fondamental ; en effet, un étirement excessif pourrait donner lieu à ce qu'on appelle l'effet masque avec perte de naturel ; au contraire, un étirement trop léger n'aurait pas les effets désirés. Lifting du visage : quel est l'âge idéal ? Mais quels sont les premiers signes qui peuvent nous amener à penser à une opération de levage ? Le signe le plus évident est peut-être la perte de la ligne claire de la mâchoire inférieure associée à la formation d'accumulations de graisse, l'apparition du double menton et la perte de la ligne de démarcation normalement présente entre la mâchoire inférieure et le cou ; les autres signes sont la diminution des coins de la bouche et l'augmentation du nombre de rides entre le nez et les coins de la bouche. Lifting total et partiel Quand l'intervention prend en compte l'ensemble du visage, on parle de lifting total du visage ; cependant, il est possible d'intervenir sur une ou plusieurs zones spécifiques du visage selon les besoins ; il existe donc un lifting partiel du visage ; cette procédure est appelée mini-lifting ; il existe quatre types de mini-lifting (lifting du cou, lifting des joues, lifting temporal et lifting frontal) que nous allons analyser dans le paragraphe suivant. L'opération de lifting du visage peut être réalisée selon des méthodes très différentes ; selon le cas, une technique spécifique peut être proposée. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des différentes possibilités qui s'offrent à vous.

Les signes chirurgicaux peuvent être placés devant, derrière et au-dessus de l'oreille.



Le but du lifting est essentiellement de rajeunir le visage en éliminant les rides et le relâchement cutané. Si elle est bien réalisée, l'opération de lifting permet des améliorations significatives et non pas une durée minimale (en moyenne environ 10-12 ans, mais selon le cas, vous pouvez aller jusqu'à 15 ans). Dans le lifting du visage, l'étirement correct de la peau est fondamental ; en effet, un étirement excessif pourrait donner lieu à ce qu'on appelle l'effet masque avec perte de naturel ; au contraire, un étirement trop léger n'aurait pas les effets désirés.Mais quels sont les premiers signes qui peuvent nous amener à penser à une opération de levage ? Le signe le plus évident est peut-être la perte de la ligne claire de la mâchoire inférieure associée à la formation d'accumulations de graisse, l'apparition du double menton et la perte de la ligne de démarcation normalement présente entre la mâchoire inférieure et le cou ; les autres signes sont la diminution des coins de la bouche et l'augmentation du nombre de rides entre le nez et les coins de la bouche.Quand l'intervention prend en compte l'ensemble du visage, on parle de lifting total du visage ; cependant, il est possible d'intervenir sur une ou plusieurs zones spécifiques du visage selon les besoins ; il existe donc un lifting partiel du visage ; cette procédure est appelée mini-lifting ; il existe quatre types de mini-lifting (lifting du cou, lifting des joues, lifting temporal et lifting frontal) que nous allons analyser dans le paragraphe suivant. L'opération de lifting du visage peut être réalisée selon des méthodes très différentes ; selon le cas, une technique spécifique peut être proposée. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des différentes possibilités qui s'offrent à vous.Les signes chirurgicaux peuvent être placés devant, derrière et au-dessus de l'oreille.

Les différents types de lifting ? Lifting facial avec des cicatrices courtes - Dans ce cas, il est fait référence au type d'incision pratiquée et, par conséquent, au type de cicatrice ; dans le cas d'un lifting facial traditionnel, l'incision s'étend derrière l'oreille, alors que dans ce type d'opération la cicatrice est moins étendue. L'une des techniques les plus connues pour les cicatrices courtes est le lifting MACS (Minimal Access Cranial Suspension) dans lequel l'incision s'arrête au lobe de l'oreille. Cette opération convient aux personnes âgées de 40 à 50 ans qui n'ont pas de problèmes particuliers au niveau du cou et dont le relâchement cutané est léger ou modéré.



Lifting facial endoscopique - Il s'agit d'un lifting facial qui utilise un endoscope, une petite sonde à laquelle est connectée une caméra qui permet au chirurgien de voir les structures internes du visage sur un écran de télévision. Il s'agit d'une opération mini-invasive qui convient à ceux qui n'ont pas de laxité cutanée particulièrement marquée et qui n'ont pas de problèmes au niveau du cou. La récupération de cette opération est généralement beaucoup plus courte que dans d'autres types de lifting plus invasifs ; elle est également moins coûteuse. Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'elle ne convient pratiquement que dans les cas où la peau ne s'affaisse que dans la zone des joues.



Lifting facial profond - Il s'agit d'une technique plus invasive que les autres techniques, car les muscles faciaux sont également liftés. Les candidats idéaux pour ce type d'intervention sont des personnes relativement jeunes qui veulent obtenir des résultats durables et un impact considérable. Un lifting profond peut facilement durer 15 ans, mais le fait de travailler très profondément augmente le risque de traumatisme ou de blessure au nerf facial avec tout ce que cela peut entraîner de négatif



Lifting facial subversif - Le nom complet de cette opération est "lifting facial subversif du tiers moyen". Lors de cette opération, la couche de graisse présente dans la zone des pommettes est soulevée et repositionnée ; elle peut être plus ou moins invasive ; dans le premier cas, le chirurgien soulève également le SMAS ; dans le second cas, elle est réalisée avec la technique endoscopique. Cette technique convient aux personnes âgées de 40 à 50 ans qui présentent un relâchement des joues et une certaine laxité de la peau dans la région nasogénienne. Parmi les avantages, on note un effet rajeunissant modéré avec peu de risques opératoires et des temps de récupération assez courts, tandis que parmi les inconvénients, surtout dans le cas de la périorbitoplastie, où l'amélioration est assez limitée.



Lifting du visage avec des fils - Il s'agit d'une opération non invasive également connue sous le nom de lifting FTC (Fine Thread Contour lift) ; elle est également définie comme "lifting non chirurgical" ; pratiquement, sans incision, des fils de biostimulation en polyidioxanone sont insérés dans le tissu cutané ; les fils sont insérés avec de très fines aiguilles hypodermiques qui contiennent les fils afin de créer un vrai réseau dans les zones à traiter. C'est une sorte de renfort destiné à éliminer la relaxation cutanée sans interventions invasives. Évidemment, il convient particulièrement aux personnes âgées de 30 à 40 ans dont l'affaissement n'est pas particulièrement évident. Il s'agit d'une opération relativement peu coûteuse qui est réalisée sous anesthésie locale et avec des temps de récupération assez courts. Cependant, il faut considérer que son efficacité ne peut être comparable à celle d'un lifting profond ; elle peut être une étape intermédiaire avant une opération plus invasive et efficace.



Lifting facial secondaire - Il s'agit d'opérations qui suivent une opération de lifting primaire et qui sont liées à des zones non traitées auparavant qui peuvent alors paraître plus lâches que celles qui ont été traitées avec le temps de lifting précédent. Il s'agit donc d'interventions qui permettent d'obtenir un aspect plus homogène.

Sites internet que je vous conseille de découvrir : ( A vous de faire votre choix ) https://www.entourage.ch/fr/technologies/lifting-du-visage/ >> Lausanne est une ville où la Chirurgie esthétique s'est développée de manière très forte et ce site a su bien s'adapter aux attentes de la population jeune. http://lausanna.com/annuaire-lausanne/CH/esthetique/ >> Annuaire bien tourné sur les services esthétiques en médecine. https://yellow.local.ch/fr/q/Lausanne/Lifting%20technique.html >> Un indispensable pour bien comprendre les prestations. https://www.belle-fontaine.ch/fr/traitement/lifting-du-visage/ >> Site internet venu d'experts de Suisse Allemande http://lifting-lausanne.ch/ >> Site internet ayant fait une grosse progression ces derniers mois https://www.laclinic.ch/ >> Sans doute la clinique esthétique la plus implantée dans la région vaudoise depuis des années. - Dans ce cas, il est fait référence au type d'incision pratiquée et, par conséquent, au type de cicatrice ; dans le cas d'un lifting facial traditionnel, l'incision s'étend derrière l'oreille, alors que dans ce type d'opération la cicatrice est moins étendue. L'une des techniques les plus connues pour les cicatrices courtes est le lifting MACS (Minimal Access Cranial Suspension) dans lequel l'incision s'arrête au lobe de l'oreille. Cette opération convient aux personnes âgées de 40 à 50 ans qui n'ont pas de problèmes particuliers au niveau du cou et dont le relâchement cutané est léger ou modéré.- Il s'agit d'un lifting facial qui utilise un endoscope, une petite sonde à laquelle est connectée une caméra qui permet au chirurgien de voir les structures internes du visage sur un écran de télévision. Il s'agit d'une opération mini-invasive qui convient à ceux qui n'ont pas de laxité cutanée particulièrement marquée et qui n'ont pas de problèmes au niveau du cou. La récupération de cette opération est généralement beaucoup plus courte que dans d'autres types de lifting plus invasifs ; elle est également moins coûteuse. Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'elle ne convient pratiquement que dans les cas où la peau ne s'affaisse que dans la zone des joues.- Il s'agit d'une technique plus invasive que les autres techniques, car les muscles faciaux sont également liftés. Les candidats idéaux pour ce type d'intervention sont des personnes relativement jeunes qui veulent obtenir des résultats durables et un impact considérable. Un lifting profond peut facilement durer 15 ans, mais le fait de travailler très profondément augmente le risque de traumatisme ou de blessure au nerf facial avec tout ce que cela peut entraîner de négatif- Le nom complet de cette opération est "lifting facial subversif du tiers moyen". Lors de cette opération, la couche de graisse présente dans la zone des pommettes est soulevée et repositionnée ; elle peut être plus ou moins invasive ; dans le premier cas, le chirurgien soulève également le SMAS ; dans le second cas, elle est réalisée avec la technique endoscopique. Cette technique convient aux personnes âgées de 40 à 50 ans qui présentent un relâchement des joues et une certaine laxité de la peau dans la région nasogénienne. Parmi les avantages, on note un effet rajeunissant modéré avec peu de risques opératoires et des temps de récupération assez courts, tandis que parmi les inconvénients, surtout dans le cas de la périorbitoplastie, où l'amélioration est assez limitée.- Il s'agit d'une opération non invasive également connue sous le nom de lifting FTC (Fine Thread Contour lift) ; elle est également définie comme "lifting non chirurgical" ; pratiquement, sans incision, des fils de biostimulation en polyidioxanone sont insérés dans le tissu cutané ; les fils sont insérés avec de très fines aiguilles hypodermiques qui contiennent les fils afin de créer un vrai réseau dans les zones à traiter. C'est une sorte de renfort destiné à éliminer la relaxation cutanée sans interventions invasives. Évidemment, il convient particulièrement aux personnes âgées de 30 à 40 ans dont l'affaissement n'est pas particulièrement évident. Il s'agit d'une opération relativement peu coûteuse qui est réalisée sous anesthésie locale et avec des temps de récupération assez courts. Cependant, il faut considérer que son efficacité ne peut être comparable à celle d'un lifting profond ; elle peut être une étape intermédiaire avant une opération plus invasive et efficace.- Il s'agit d'opérations qui suivent une opération de lifting primaire et qui sont liées à des zones non traitées auparavant qui peuvent alors paraître plus lâches que celles qui ont été traitées avec le temps de lifting précédent. Il s'agit donc d'interventions qui permettent d'obtenir un aspect plus homogène.

Voir la carte

Josie Bonet















Flashback : < > Samsung Fold n'est pas le seul mobile pliable du marché Vigilance contre la prédation des fourmis Pourquoi avoir peur de se faire traiter d'islamophobe?