Lifting non chirurgical

Botox

Peeling spécifique pour les yeux

Soins personnels à domicile

Dans tous les cas, le regard est aussi composé de l'intensité émotionnelle que vous mettez et que vous avez, ainsi que la beauté est basée définitivement sur la puissance du charme.... Ces options ne peuvent être trouvées que dans notre âme. Vous ne pouvez pas les acheter ailleurs.



Très satisfaisant pour les patients car le rapport entre le résultat et le traitement est très clair. Il doit être réalisé avec expérience, pour dissiper le mythe de la toxicité (c'est un médicament autorisé avec des dosages et des sites d'injection très spécifiques, mais qui doit être géré par le spécialiste avec le maximum de précision et de capacité) et donne déjà après deux jours un tout nouveau look : une technique qui connaît un grand succès.Il s'agit d'une nanotechnologie de peeling à l'acide glycolique à concentration ciblée pour stimuler la production de collagène dans la zone périoculaire, en respectant les structures délicates (l'utilisation sur les paupières est interdite) mais en même temps active pour redonner éclat et tonicité à la peau. Elle s'effectue spécifiquement ou simultanément avec un ou deux peelings saisonniers de soins du visage, du cou et du décolleté, impossibles à réaliser en été en raison du pouvoir exfoliant et stimulant élevé du derme.Le bien-être du contour de l'œil est affecté par des facteurs génétiques mais aussi par le mode de vie : alimentation riche en fruits et légumes, notamment en bêta-carotène, antioxydants, vitamine E, utilisation cyclique de suppléments, bon niveau d'hydratation, protection très soignée contre le soleil avec écrans dédiés, bonne qualité et en quantité suffisante, contrôle de la capacité visuelle qui ne force pas les rides d'inhibition.Quant à l'utilisation des crèmes et de l'environnement, pour le contour des yeux, les conseils les plus actuels concernent l'utilisation de sérums à base d'acide hyaluronique, de vitamines, de tenseurs car les sérums, plus fluides que les crèmes, ont une capacité de pénétration supérieure aux crèmes traditionnelles et une meilleure adhésion à une peau périoculaire si fine. Encore une fois, pour les petites rides expressives, même au niveau préventif, nous recommandons l'utilisation de sérums ou masques à base d'hexapeptide 3, rétinol, hyaluronique, hautement hydratant, antioxydant et minimisant les rides, à tapoter de l'intérieur vers l'extérieur de l'œil dans la fixation.Pour les problèmes de cernes, les crèmes à base de lactoferrine avec des propriétés chélatantes sont utiles contre les ions métalliques déposés dans les capillaires visibles ci-dessous, qui transpirent et sont responsables du halo bleu foncé caractéristique qui ne peut cependant être corrigé esthétiquement qu'avec des bâtonnets spécifiques, à acheter en pharmacie avec la sécurité d'utilisation ainsi garantie.Sacs d'urgence sous les yeux (petite fuite de graisse rétrobulbaire ou stagnation de liquides mal drainés par le système lymphatique) : lorsque le niveau n'est pas chirurgical, c'est-à-dire à un niveau moyen à léger, il est possible de réaliser des emballages frais avec des actifs extraits de phytothérapie tels que myrtille, mûre sauvage, prêle, biscotte, laitue bouillie (drainant), hamamélis, bleuet de Corinthe, achillée (calmante et émollient).Encore plus simplement, n'oubliez pas de toujours garder le réfrigérateur prêt, (pas dans le congélateur !) un paquet de spray d'eau thermale à vaporiser sur un mouchoir en papier et de garder les yeux très frais pendant quelques minutes avant de commencer une journée ou avant de partir pour une soirée spéciale : une procédure très simple utile pour l'œil et relaxante pour vous.