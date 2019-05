Lifting visage Genève

Chez chaque femme, il y a presque toujours un aspect ambivalent directement lié à son apparence physique : l'extraordinaire pouvoir d'attraction de son corps est ressenti comme une valeur qui n'a même pas besoin d'explications ou de justifications pour être exaltée et sauvegardée, mais parfois ce besoin inné de prendre soin de son apparence peut être perçu comme une sorte de "prison", un devoir supplémentaire qui vient compléter les nombreux engagements que la femme actuelle doit déjà soutenir.D'une part, le désir de rester belle, ou la peur de voir son attirance diminuer, continue d'alimenter l'attention sur son image et peut-être, précisément en raison de la présence constante de ces sentiments, dans les moments de plus grande vulnérabilité, en raison de la fatigue de la vie quotidienne, il existe une sorte d'envie pour la plus grande légèreté avec laquelle l'autre sexe est autorisé à traiter des problèmes esthétiques. En réalité, il suffirait de jeter un coup d'œil à la population masculine de plus en plus nombreuse qui fréquente les salons de beauté et les chirurgiens plasticiens pour comprendre comment les choses changent pour nous aussi les hommes. Mais il est naturel que chaque femme, considérée individuellement, ne se soucie pas des tendances et des déterminants du comportement des groupes sociaux : ce qui est vécu et perçu, c'est la conscience de ne plus être en forme comme avant, de ne plus se sentir à l'aise pour son âge, et en plus une urgence, une poussée pour remédier à cette beauté qui, même légèrement, se décolore.J'ai souvent perçu clairement, chez les patients devant moi, que parmi les motivations fondamentales qui les animaient dans leurs demandes d'aide, il y avait une sorte d'injustice envers la vie, ou du moins le style de vie, qui les avait conduits à négliger et, après tout, à négliger presque une partie essentielle de leur être féminin. D'où le sentiment que décider d'être retouché peut être pour beaucoup une vengeance, un moment de rupture avec un flux de vie qui les domine et ne les voit pas comme des protagonistes.Et puis il ne faut pas négliger le poids qu'un réel manque de temps peut avoir à la fois pour "créer" le problème de la déconnexion entre la façon dont une femme sait qu'elle peut être et comment elle se perçoit réellement, et pour trouver la solution à ce problème.Cela ne semble pas anodin, mais c'est un fait que les rythmes de vie et de travail et le réseau d'engagements et de devoirs qu'ils ont à faire face à des segments de plus en plus importants de la population sont vraiment lourds et capables de s'éloigner d'un contact déjà établi avec nous-mêmes. Si le stress, les soucis d'être derrière mille tâches quotidiennes peuvent "vieillir" avant, le peu de temps libre dont dispose une femme engagée sur plusieurs fronts, de la famille au travail, peut décourager même ceux qui sont maintenant proches de la décision de prendre mieux soin d'eux-mêmes.En savoir plus : http://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-du-visage/lifting-geneve/